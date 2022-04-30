В New World добавят PvP-битвы на аренах

Студия Amazon Games раскрыла подробности очередного обновления New World, которое уже доступно на тестовых серверах. Арена 3 на 3 — это новый режим PvP для небольших команд, в котором команды могут сразиться за славу, богатство и несколько уникальных предметов жилья.

Игроки 20-го уровня и выше могут встать в очередь из меню «Режимы». Функция доступна из любой точки острова Aeternum. Помимо этого в игре появятся три новых мутатора, делающих прохождение экспедиций более сложными. Обновлены бонусы загрузки экипировки, а также продолжение истории варяжских рыцарей и их завоевания власти.

Ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте игры.