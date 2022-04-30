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В New World добавят PvP-битвы на аренах

Пьеретта АРКАН
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В New World добавят PvP-битвы на аренах.

Студия Amazon Games раскрыла подробности очередного обновления New World, которое уже доступно на тестовых серверах. Арена 3 на 3 — это новый режим PvP для небольших команд, в котором команды могут сразиться за славу, богатство и несколько уникальных предметов жилья.
Игроки 20-го уровня и выше могут встать в очередь из меню «Режимы». Функция доступна из любой точки острова Aeternum. Помимо этого в игре появятся три новых мутатора, делающих прохождение экспедиций более сложными. Обновлены бонусы загрузки экипировки, а также продолжение истории варяжских рыцарей и их завоевания власти.

Ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте игры.

Источник: https://www.newworld.com/en-us/news/articles/maygameupdate-ptr#ags-MediaPopup
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