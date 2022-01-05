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Gambit доиграет первый сезон DPC с заменой

11:33

Команда Gambit Esports по Dota 2 будет доигрывать первый сезон Dota Pro Circuit 2021/22 с заменой, информирует Cybersport.Metaratings.ru. Однако кто уйдет из состава, пока неизвестно.

Состав Gambit Esports по Dota 2: Алексей Smiling Knight Свиридов, Максим mellojul Пнёв, Василий AfterLife Шишкин, Олег sayuw Калембет, Никита Pantomem Балаганин.

Напомним, ранее Winstrike победила Gambit во втором дивизионе DPC 2021/22: Season 1 для СНГ. Состав Никиты Daxak Кузьмина не отдал оппоненту ни одной карты — матч завершился со счётом 2:0.

Второй дивизион DPC 2021/22: Season 1 для СНГ проходит с 29 ноября по 23 января. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 75 тысяч долларов и два слота в первом дивизионе.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/gambit-doigraet-pervyy-sezon-dpc-s-zamenoy-1162722/

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Роман Шишов все материалы автора
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