Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов

Компания Microsoft объявила, что собирается купить Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, сообщает Yahoo.

Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

Бобби Котик останется на посту генерального директора Activision Blizzard. После закрытия сделки он будет подчиняться гендиректору Microsoft Gaming Филу Спенсеру.

Вместе с игровыми франшизами Microsoft получит киберспортивную лигу Major League Gaming.