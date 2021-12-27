Поздняков: «Киберспорт может стать частью олимпийской программы, но для этого нужны четкие критерии»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу.

«Международный олимпийский комитет уже сейчас пытается быть в современном тренде, поддерживать так называемый Esport, киберспорт, — цитирует Позднякова ТАСС. — Работу в этом направлении ведут легкая атлетика, гребля, велоспорт, автоспорт — они разрабатывают совместную модель проведения соревнований. И Esport в перспективе может стать частью олимпийской программы, но для этого нужны четкие критерии».

В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии.