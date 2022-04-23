G2 Esports победила Astralis и прошла на мейджор

Astralis уступила G2 Esports со счетом 1:2 в матче PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO. Победители заработали квоту на мейджор, но стадия с которой начнет G2 выступление на PGL Major Antwerp 2022 пока неизвестна.

Команда Astralis еще может выйти на мейджор в завтрашних турнирах с одним из коллективов, которые завершат четвертый раунд RMR-турнира с двумя победами. Это только второе поражение команды за четыре матча.

Фаворитами группы остаются команды Copenhagen Flames, Gambit Esports и Ninjas in Pyjamas. Свои квоты на PGL Major Antwerp 2022 они уже получили.

Второй турнир RMR для Европы закончится 24 апреля в Бухаресте на LAN (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов, а также слоты в разных стадиях мейджора.

Ранее российская команда Entropiq лишилась шансов пройти на мейджор.