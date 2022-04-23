Ubisoft анонсировала командную PVP-арену «Project Q»

Компания Ubisoft в своем Twitter-аккаунте представила арену для командных сражений под кодовым названием Project Q и начала регистрацию на грядущий бета-тест.

Проект находится на ранней стадии разработки, другими подробностями авторы пока не поделились. Сейчас известно только то, что это точно не будет королевской битвой.

Игроки впервые заметили Project Q в прошлогоднем списке игр из утечки GeForce NOW с GitHub.

А незадолго до официального анонса в СМИ появлялась информация о сливе подробностей. Интернет-издание Exputer со ссылкой на восемь источников рассказывало, что Ubisoft работает «инновационной» боевой PVP-ареной. Также в заявлении было сказано, что художественный стиль нового проекта напоминает «Knockout City» и «Overwatch».