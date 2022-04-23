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Третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор.

Третье поражение российской Entropiq лишило команду шансов пройти на мейджор

Команда Entropiq проиграла матч с HEET на турнире PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO. Встреча закончилась со счетом 0:2.

Это стало третьим поражением российского состава на чемпионате — теперь команда лишилась шансов пройти на мейджор.

В смежном матче коллектив ENCE победил Anonymo Esports. Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:9 на Overpass и 16:10 на Mirage).

Команда победителей прошла на PGL Major Antwerp 2022.

Anonymo Esports продолжит борьбу за квоту на мейджор в матче с одним из коллективов, которые завершат четвертый раунд RMR с двумя победами в четырех противостояниях.

Ранее Copenhagen Flames прошли на PGL Major Antwerp 2022.

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