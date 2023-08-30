Цена на Diablo 4 временно снизилась — спустя всего 3 месяца после релиза

Четвертая часть Diablo получила неплохую скидку — 22% на обычное издание, 20% на Deluxe-версию и 25% на Ultimate-издание. Больше всего удивляет то, что скидки появились очень быстро — с релиза прошло немногим менее трех месяцев.

Обычно Blizzard начинает продавать игры со скидками гораздо позднее. Возможно, это свидетельствует о падении интереса игроков, которые частенько были недовольны Diablo 4 — например, из-за отключения внутриигрового рынка.

Это плохо соотносится с данными о 12 миллионах геймеров, игравших Diablo 4