Геймеры снова в гневе от Blizzard — на этот раз из-за Diablo 4

Blizzard не перестает огорчать игроков. Сначала это был абсолютно провальный запуск Overwatch 2 в Steam, а теперь дело дошло до Diablo 4.

Компания отключила в Diablo внутриигровой рынок — одну из ключевых функций серии Diablo, которая позволяла игрокам обмениваться редкими (и не очень) предметами при помощи внутренней валюты.

Diablo 4. Фото Blizzard

Blizzard объяснила такое решение обнаружением эксплойта, который позволял геймерам дублировать предметы и золото во время торговли. Также они добавили, что после устранения эксплойта и перезапуска системы они будут отслеживать торговую активность игроков и банить тех, кто уже успел воспользоваться уязвимостью внутриигрового рынка.

Фанаты Diablo не оценили такого решения. Кто-то пожаловался на то, что удаление торговли напрямую урезает возможности игроков, которые заплатили за игру 6800 рублей, а кто-то вообще не видит смысла наказания за использования уязвимостей в, по большей части, одиночной игре.

Когда возможность торговли между игроками вернется — неизвестно.