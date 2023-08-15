Геймеры снова в гневе от Blizzard — на этот раз из-за Diablo 4
Blizzard не перестает огорчать игроков. Сначала это был абсолютно провальный запуск Overwatch 2 в Steam, а теперь дело дошло до Diablo 4.
Компания отключила в Diablo внутриигровой рынок — одну из ключевых функций серии Diablo, которая позволяла игрокам обмениваться редкими (и не очень) предметами при помощи внутренней валюты.
Blizzard объяснила такое решение обнаружением эксплойта, который позволял геймерам дублировать предметы и золото во время торговли. Также они добавили, что после устранения эксплойта и перезапуска системы они будут отслеживать торговую активность игроков и банить тех, кто уже успел воспользоваться уязвимостью внутриигрового рынка.
Фанаты Diablo не оценили такого решения. Кто-то пожаловался на то, что удаление торговли напрямую урезает возможности игроков, которые заплатили за игру 6800 рублей, а кто-то вообще не видит смысла наказания за использования уязвимостей в, по большей части, одиночной игре.
Когда возможность торговли между игроками вернется — неизвестно.