Роботы Tesla все больше походят на людей — Илон Маск показал новую версию Optimus

Илон Макс, эксцентричный миллиардер и владелец компании Tesla, показал снятое лично им видео с роботом Optimus — на нем гуманоидная машина несколько неуверенно идет по ангару. Благодаря отсутствию внешних панелей можно разглядеть «внутренности» Оптимуса.

Продемонстрированные ранее модели этого же робота отличались точностью и плавностью движений — они не только приседали и имитировали человеческую походку гораздо лучше своих предшественников, но и могли перекладывать куриные яйца из коробки в чашку, не повреждая скорлупу.