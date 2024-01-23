Энтузиаст построил статую близняшки из Atomic Heart — она выше человеческого роста

Пользователь Pikabu с ником legioncmc построил близняшку из Atomic Heart в реальной жизни.

Статуя близняшки. Фото Соцсети

Нужные для модели детали парень распечатал на 3D-принтере. Статуя также в точности воспроизводит размеры героини — 268 сантиметров.

Статуя близняшки. Фото Соцсети

Legioncmc отметил, что статуя собрана в единственном экземпляре и не будет продаваться. Вес статуи вместе с подставкой — 65 кг.