Энтузиаст построил статую близняшки из Atomic Heart — она выше человеческого роста
Пользователь Pikabu с ником legioncmc построил близняшку из Atomic Heart в реальной жизни.
Статуя близняшки.
Фото Соцсети
Нужные для модели детали парень распечатал на 3D-принтере. Статуя также в точности воспроизводит размеры героини — 268 сантиметров.
Статуя близняшки.
Фото Соцсети
Legioncmc отметил, что статуя собрана в единственном экземпляре и не будет продаваться. Вес статуи вместе с подставкой — 65 кг.
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