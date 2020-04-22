Соболев (сборная России) проиграл хавбеку «Дерби» (сборная Польши) и вышел в плей-офф турнира FIFA 20

Форвард «Спартака» Александр Соболев за сборную России проиграл полузащитнику «Дерби Каунти» Крыстиану Белику, который представляет Польшу, со счетом 0:1 в матче турнира eNations Stay And Play Cup.

В первой встрече Андрей «Timon» Гурьев, который также играет за сборную России на этом турнире, уступил польскому сопернику со счетом 0:2. По итогам двух встреч россияне прошли в плей-офф eNations Stay And Play Cup.

Все игроки обеих команд имели одинаковые рейтинги — 85.

Видеотрансляция матчей сборной России по FIFA 20