Соболев (сборная России) проиграл хавбеку «Дерби» (сборная Польши) и вышел в плей-офф турнира FIFA 20
20:25
Форвард «Спартака» Александр Соболев за сборную России проиграл полузащитнику «Дерби Каунти» Крыстиану Белику, который представляет Польшу, со счетом 0:1 в матче турнира eNations Stay And Play Cup.
В первой встрече Андрей «Timon» Гурьев, который также играет за сборную России на этом турнире, уступил польскому сопернику со счетом 0:2. По итогам двух встреч россияне прошли в плей-офф eNations Stay And Play Cup.
Все игроки обеих команд имели одинаковые рейтинги — 85.
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