Рейтинги FIFA 20: топ-10 вратарей, защитников, хавбеков и форвардов

EA Sports опубликовала официальные рейтинги сотни лучших футболистов в FIFA 20. Лучшим вратарем в списке стал Ян Облак из «Атлетико» — 91. Лучшим защитником — Виргил ван Дейк из «Ливерпуля» — 90. Лучшим хавбеком — Кевин-де Брейне из «Манчестер Сити» — 91, лучшим нападающим и просто лучшим игроком — Лионель Месси из «Барселоны» — 94.

Топ-10 вратарей: Ян Облак (91), Марк-Андре тер Штеген (90), Алиссон, Давид-Де Хеа (по 89), Мануэль Нойер, Самир Ханданович, Тибо Куртуа, Уго Ллорис, Эдерсон (по 88), Кейлор Навас (87).

Топ-10 защитников: Виргил ван Дейк (90), Серхио Рамос, Джорджо Кьеллини, Калиду Кулибали (по 89), Жерар Пике, Диего Годин (по 88), Жорди Альба, Матс Хуммельс, Тоби Алдервейрелд, Эмерик Ляпорт (по 87).

Топ-10 полузащитников: Кевин-де Брейне (91), Лука Модрич (90), Н'Голо Канте, Серхио Бускетс (по 89), Тони Кроос, Кристиан Эриксен, Поль Погба, Марко Ройс, Давид Сильва, Пауло Дибала (по 88).

Топ-10 нападающих: Лионель Месси (94), Криштиану Роналду (93), Неймар (92), Эден Азар (91), Мохамед Салах (90), Кильян Мбаппе, Серхио Агуэро, Роберт Левандовски, Харри Кейн, Антуан Гризманн (по 89).

Официальный релиз FIFA 20 состоится 27 сентября 2019 года.