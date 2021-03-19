Пашалич и Роналду вошли в новую команду недели PES 2021
01:42
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 95 OVR. 36-летний португалец в прошлые выходные забил 3 гола в ворота «Калгари».
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
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