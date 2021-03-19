Новости
Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Пашалич и Роналду вошли в новую команду недели PES 2021

01:42
Теги:

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 95 OVR. 36-летний португалец в прошлые выходные забил 3 гола в ворота «Калгари».

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...