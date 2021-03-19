Пашалич и Роналду вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 95 OVR. 36-летний португалец в прошлые выходные забил 3 гола в ворота «Калгари».

Check out this week's Featured Players! ?



Add them in #PES2021 today! pic.twitter.com/LICuLoY4JX — eFootball PES (@officialpes) March 18, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.