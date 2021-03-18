Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов попал в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 79 OVR получил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. 24-летний россиянин в прошлые выходные сделал три голевые передачи в матче РПЛ против «Сочи» (3:1).

J? est? dispon?vel a #TOTW 25.



Em destaque temos os portugueses Diogo Jota e Jos? Fonte que fazem parte dos escolhidos desta semana!#FIFA21 #totw25 #EsportsNewsPT pic.twitter.com/NkOpvPuLZk — Esports News Portugal (@EsportsNewsPT) March 17, 2021

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.