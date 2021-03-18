Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов попал в новую команду недели FIFA 21
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Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 79 OVR получил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. 24-летний россиянин в прошлые выходные сделал три голевые передачи в матче РПЛ против «Сочи» (3:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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