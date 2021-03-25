Малиновский, Бензема и Мертенс вошли в новую команду недели FIFA 21
25 марта 2021, 00:16
Компания EA Sports представила 26-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую выскорейтинговую карточку получил нападающий «Реала» Карим Бензема — 93 OVR. В прошлые выходные он забил 2 гола и сделал голевую передачу в матче с «Сельтой» (3:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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