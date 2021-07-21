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Неймар будет главным лицом PES 2022

01:08
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Неймар объявил, что будет изображен на обложке нового футбольного симулятора eFootball PES 2022. Также до выхода игры он будет амбассадором PES 2021.

«Рад сообщить, что я стал партнером KONAMI в качестве официального представителя PES 2021 и последующих событий. Скоро у нас будет культовый момент PES, так что приходите и играйте!» — написал Неймар в Instagram.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже был на обложках PES 2013 и PES 2016.

Напомним, главным лицом FIFA 22 является другой игрок «ПСЖ» — Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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