Неймар будет главным лицом PES 2022

Нападающий «ПСЖ» Неймар объявил, что будет изображен на обложке нового футбольного симулятора eFootball PES 2022. Также до выхода игры он будет амбассадором PES 2021.

«Рад сообщить, что я стал партнером KONAMI в качестве официального представителя PES 2021 и последующих событий. Скоро у нас будет культовый момент PES, так что приходите и играйте!» — написал Неймар в Instagram.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже был на обложках PES 2013 и PES 2016.

Напомним, главным лицом FIFA 22 является другой игрок «ПСЖ» — Кильян Мбаппе.