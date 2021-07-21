Неймар будет главным лицом PES 2022
01:08
Нападающий «ПСЖ» Неймар объявил, что будет изображен на обложке нового футбольного симулятора eFootball PES 2022. Также до выхода игры он будет амбассадором PES 2021.
«Рад сообщить, что я стал партнером KONAMI в качестве официального представителя PES 2021 и последующих событий. Скоро у нас будет культовый момент PES, так что приходите и играйте!» — написал Неймар в Instagram.
Стоит отметить, что ранее Неймар уже был на обложках PES 2013 и PES 2016.
Напомним, главным лицом FIFA 22 является другой игрок «ПСЖ» — Кильян Мбаппе.
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