Вышел трейлер FIFA 22 с демонстрацией игрового процесса. Видео
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На YouTube-канале EA Sports опублиукован официальный трейлер нового футбольного симулятора FIFA 22 с демонстрацией геймплея.
В ролице показан процесс работы над созданием движений виртуальных футболистов с используванием звезд мирового футбола, в том числе Килиана Мбаппе, который является главным лицом игры. Кроме того, разработчики рассказали о всех ключевых особенностях игрового процесса.
Выход FIFA 22 запланирован на осень 2021 года.
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