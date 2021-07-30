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Вышел трейлер FIFA 22 с демонстрацией игрового процесса. Видео

02:58
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На YouTube-канале EA Sports опублиукован официальный трейлер нового футбольного симулятора FIFA 22 с демонстрацией геймплея.

В ролице показан процесс работы над созданием движений виртуальных футболистов с используванием звезд мирового футбола, в том числе Килиана Мбаппе, который является главным лицом игры. Кроме того, разработчики рассказали о всех ключевых особенностях игрового процесса.

Выход FIFA 22 запланирован на осень 2021 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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