Вышел трейлер FIFA 22 с демонстрацией игрового процесса. Видео

На YouTube-канале EA Sports опублиукован официальный трейлер нового футбольного симулятора FIFA 22 с демонстрацией геймплея.

В ролице показан процесс работы над созданием движений виртуальных футболистов с используванием звезд мирового футбола, в том числе Килиана Мбаппе, который является главным лицом игры. Кроме того, разработчики рассказали о всех ключевых особенностях игрового процесса.

Выход FIFA 22 запланирован на осень 2021 года.