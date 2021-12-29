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Лукаку стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL

01:18
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стал официальным представителем нового футбольного симулятора UFL.

«Я счастлив объявить о своем участии в UFL в качестве посла игры. Пульс новой футбольной игры уже можно почувствовать. Впереди еще будут новости, так что следите за обновлениями!» — написал Лукаку в Instagram.

Ранее партнерами UFL стали «Вест Хэм», «Шахтер» и «Монако», а также игроки Александр Зинченко и Роберту Фирмину.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа. В конце января будут показаны первые кадры игрового процесса.

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Евгений Козинов все материалы автора
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