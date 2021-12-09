Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Акинфеев вошел в новую команду недели FIFA 22

03:14
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Теги:

Компания EA Sports представила двенадцатую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку с рейтингом 83 OVR получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Он был признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 8 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Главный тренер «Зенита» оценил уровень игры команды против «Челси»
0