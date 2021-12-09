Акинфеев вошел в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила двенадцатую команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку с рейтингом 83 OVR получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Он был признан лучшим игроком матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 8 декабря.