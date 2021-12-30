Бензема, Лукаку и Клюйверт вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 15-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую TOTW-карточку с рейтингом 91 OVR получил форвард «Реала» Карим Бензема. Он забил два гола в ворота «Атлетика» в 21-м туре чемпионата Испании.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 29 декабря.