Левандовски, Кейн и Инсинье вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски — 97 OVR. В прошлые выходные, в матче против дортмундской «Боруссии» он оформил хет-трик.

Here are this week's Featured Players! ?



Add them to your #myClub squads today #PES2021 pic.twitter.com/sB5GbgbSUK — eFootball PES (@officialpes) March 11, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.