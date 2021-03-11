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Ларссон вошел в команду недели FIFA 21

03:57
Джордан Ларссон. Фото Instagram
Джордан Ларссон. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила 24-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 78 OVR получил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон. 23-летний швед в 21-м туре чемпионата России против «Краснодара» (6:1) забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

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