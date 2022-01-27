Верратти, Киммих и Джеко вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 19-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил хавбек «Баварии» Йозуа Киммих — 91 OVR. 26-летний немец сделал 2 голевые передачи в матче с «Гертой» (4:1).

Также в команду недели вошел полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти — 88 OVR. 29-летний итальянец в матче с «Реймсом» (4:0) оформил дубль.

?? 87 DEF

?? 88 PAS

?? LM ? ST#TOTW 19 is live now in #FUT ? #FIFA22 pic.twitter.com/VyrPilHDA2 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 26, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 января.