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Сегодня, 00:12

Верратти, Киммих и Джеко вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент
Йозуа Киммих.
Фото Instagram

Компания EA Sports представила 19-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил хавбек «Баварии» Йозуа Киммих — 91 OVR. 26-летний немец сделал 2 голевые передачи в матче с «Гертой» (4:1).

Также в команду недели вошел полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти — 88 OVR. 29-летний итальянец в матче с «Реймсом» (4:0) оформил дубль.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 января.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
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