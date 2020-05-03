Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO: средства пойдут на помощь врачам
16:30
Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в Instagram новую сторис, в которой рассказал об участии в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
В команде 29-летнего Кокорина также сыграют: его брат Кирилл, Александр Соболев («Спартак»), Алан Чочиев («Балтика»), Гена Куропаткин.
Состав Кокорина проведет матч в CS:GO против команды Центра Киберспорта «Prostor Telecom». Прямая трансляция пройдет 7 мая в 21.00 (мск) — здесь.
Вырученные средства от благотворительной игры пойдут на помощь врачам из Алтайского края, которые борются с коронавирусом.
Соболев, Кокорин, Чочиев — снова сыграют вместе в CS:GO pic.twitter.com/pfc5OVwIp2— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 3, 2020
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