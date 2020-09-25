Football Manager 2021 выйдет 24 ноября

Британский разработчик видеоигр Sports Interactive выпустил новый видеоролик на официальном YouTube-канале. Была анонсирована дата выхода новой игры Football Manager 2021 — 24 ноября этого года.

В Steam уже стартовал предзаказ нового футбольного менеджера по цене 2499 рублей. Обладатели предыдущих частей франшизы могут сделать предварительную покупку с 10-процентной скидкой.

Кроме того, Football Manager впервые с сезона-2007/08 вернется на консоли Xbox.