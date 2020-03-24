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Football Manager 2020 останется бесплатным еще на неделю

24 марта 2020, 23:57
Football Manager 2020. Фото Pocketgaming.com
Football Manager 2020. Фото Pocketgaming.com
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Британский разработчик видеоигр Sports Interactive продлил период бесплатного доступа к Foobtall Manager 2020, сообщает сайт игры. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, срок бесплатного доступа продлен до 1 апреля. Ранее его планировалось завершить 25 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 414 277 человек. Умерших — 18 557, выздоровевших — 107 811. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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