Football Manager 2020 останется бесплатным еще на неделю

Британский разработчик видеоигр Sports Interactive продлил период бесплатного доступа к Foobtall Manager 2020, сообщает сайт игры. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, срок бесплатного доступа продлен до 1 апреля. Ранее его планировалось завершить 25 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 414 277 человек. Умерших — 18 557, выздоровевших — 107 811. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте