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FIFA 21 получила рекордно низкую оценку от фанатов за всю историю

06:35
График оценок игр серии FIFA от фанатов и критиков. Кильян Мбаппе — главное лицо FIFA 21.
График оценок игр серии FIFA от фанатов и критиков.

Новый футбольный симулятор FIFA 21 получил на Metacritic оценку 0,8 балла от пользователей Play Station 4. Это самый низкий показатель за всю историю серии. Фанаты недовольны тем, что новая часть практически не отличается от предыдущей.

Примечательно, что версия для Xbox One получил оценку — 1,2 балла, а версия для ПК — 1,5 балла.

Напомним, официальный релиз игры состоялся на прошлой неделе 9 октября.

График оценок игр серии FIFA от фанатов и экспретов.
График оценок игр серии FIFA от фанатов и критиков.

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