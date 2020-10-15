FIFA 21 получила рекордно низкую оценку от фанатов за всю историю

Новый футбольный симулятор FIFA 21 получил на Metacritic оценку 0,8 балла от пользователей Play Station 4. Это самый низкий показатель за всю историю серии. Фанаты недовольны тем, что новая часть практически не отличается от предыдущей.

Примечательно, что версия для Xbox One получил оценку — 1,2 балла, а версия для ПК — 1,5 балла.

Напомним, официальный релиз игры состоялся на прошлой неделе 9 октября.