Призер Олимпийских игр и одна из самых красивых спортсменок России борется за право представлять страну в новой дисциплине «микст-дабл».

История Сидоровой — готовый сценарий для спортивной драмы. В 2010-м совсем юная Анна съездила на Олимпийские игры в Ванкувер, где произвела фурор и моментально стала одной из самых узнаваемых спортсменок страны. Четыре года подряд, вплоть до 2017-го, команда Сидоровой неизменно брала медали чемпионатов мира.

Но в отборе на Игры в Пхенчхан уступила, и Анна съездила в столицу Кореи в качестве комментатора. После этого снова была борьба за право выступать за Россию, и в какой-то момент показалось, что уступив в ней команде Алины Ковалевой, Сидорова тихо уйдет. Но как бы не так: на днях Анна вместе с Алексеем Тимофеевым выиграли национальный отбор среди смешанных дуэтов и теперь будут бороться за олимпийскую путевку уже в новой дисциплине!

Олимпийская медаль — единственная, которой нет в копилке

— Как вообще родилась идея попытаться отобраться на Игры в Пекин в новой дисциплине? — вопрос Сидоровой.

— В прошлом сезоне мы с Алексеем оба в какой-то момент поняли, что собственных команд, способных конкурировать на международных соревнованиях, у нас нет и, скорее всего, место на Олимпийских играх нам уже не светит. Однажды мы просто болтали, делились переживаниями, и я в шутку сказала: «Надо было нам уходить в дабл». На тот момент это была именно шутка, я вообще не представляла, как это осуществить. Мы же даже живем в разных городах.

— Что изменилось потом?

— Эту шутку распространили в кругах федерации, и под конец сезона нам предложили сыграть вместе два турнира. Просто чтобы заполнить место, потому что кто-то в последний момент отказывался из-за ограничений и общей ситуации в мире с переездами. Сыграли неплохо, хотя по дополнительным показателям в следующий круг не вышли. Дальше наша сильнейшая пара в микст-дабле провалила выступление на чемпионате мира — не смогли завоевать право нашей страны на участие в Олимпийских играх. Исполком федерации принял решение провести внутрироссийский отбор среди шести пар, в число которых меня стали уговаривать войти. Я изначально очень сильно сомневалась, стоит ли. Одно дело играть for fun, для развлечения. И совсем другое — брать на себя ответственность готовиться к олимпийскому сезону. Я взяла паузу на размышление, после чего мы съездили на один ледовый сбор и с ходу выиграли турнир в Хабаровске, где были почти все наши сильнейшие пары, а в финале мы обыграли чемпионов мира венгров. После этого я уже окончательно поняла, что нельзя отказываться от нашей идеи, даже не попробовав.

— С Тимофеевым все ясно: он ни разу не был на Олимпиаде и готов на все, чтобы сыграть в Пекине в любой дисциплине. Вы играли уже на двух Олимпийских играх, в чем ваша мотивация бороться за Пекин в абсолютно новой дисциплине?

— Если честно, в прошлом у меня уже было одно золото в дисциплине «микст-дабл». В 2007 году меня поставили играть на чемпионат России, причем в паре с, как тогда казалось, взрослым дяденькой лет 35. Притом что мне самой было 16 лет, да и занималась я всего два года. Мы тогда выиграли, так что я, на самом деле, чемпионка России. Хотя на тот момент эта дисциплина не то что олимпийской ещё не была, там и правила порядком отличались от сегодняшних. Что касается мотивации, действительно, в отличие от Леши, я не живу мыслью «вот бы просто отобраться на Олимпиаду». Я там уже была и в качестве спортсменки, и в качестве комментатора. Но олимпийская медаль — единственная, которой не хватает в моей копилке. И это моя мечта, мой шанс попытаться ее выиграть.

— В прошлом сезоне была идея, чтобы вы присоединились к команде Алины Ковалевой, которая будет играть на Олимпиаде. Почему не сложилось?

— Вопрос не ко мне. Состав команды на соревнования определяют не спортсмены.

Наши споры не переходят в личные обиды

— Вы с Тимофеевым оба скипы, то есть раньше не занимались свипом (работой специальной щеткой. — Прим. «СЭ»). Это проблема?

— На самом деле, хотя мы и не делали этого в играх в классическом керлинге, все равно занимались свипингом на тренировках. Технически никаких проблем нет, нужно только накатать объем. Сейчас в играх основные задачи на свипе решает Леша, но я тоже иногда вступаю. У нас есть четкое распределение, кто в какие моменты это делает. Судя по играм на отборе, если мы в чем-то и уступали соперникам на свипе, то это было не критично.

— Сложно было притереться к партнеру чисто по-человечески? В классическом керлинге вы же оба привыкли быть лидерами в команде.

— Для меня это самый удивительный момент. Ведь женский и мужской керлинг отличаются, мужчины играют заметно агрессивней. Но нам как-то почти сразу удалось найти баланс. Нам до невозможности легко друг с другом. Это очень странно, ведь порой у команд уходят годы, чтобы притереться и научиться правильной коммуникации.

— То есть вы, в отличие от многих соперников, на льду друг на друга не кричите?

— На турнирах пока такого не было. В тренировках была пара острых моментов, но хорошо, что мы с Лешей оба быстро отходим и без проблем потом обсуждаем ситуацию. Эмоции эмоциями, но общее дело важнее. И никогда эти споры не переходят в личные обиды, что тоже очень важно.

Не достигла высот в фигурном катании из-за травмы

— Ваш молодой человек Дмитрий Соловьев выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с телеведущей Ксенией Бородиной. Как вам их прокаты?

— Мне в любом случае очень нравится все, что бы ни делал Дима на льду. Я обожаю фигурное катание, Дима — большой профессионал. С любой партнершей он будет смотреться великолепно. Мне кажется, это шоу — прекрасный опыт для Димы, возможность найти общий язык с разными людьми и попробовать себя в качестве постановщика, тренера, психолога... Я, на самом деле, регулярно бываю на тренировках, даже сейчас, когда даю это интервью, нахожусь на льду.

— Вы тоже помогаете ставить номера?

— Я помогаю всем, чем могу. Где-то могу просто записать на видео, где-то подскажу про неразвернутую пятку или некрасивую позицию в поддержке. Так как я занималась фигурным катанием, какие-то нюансы могу подметить. Из-за того, что пар много, участникам внимания тренеров зачастую не хватает. Илья Авербух вообще нарасхват — все хотят самые красивые номера, так что Диме с Ксюшей только на пользу лишние понимающие глаза и руки.

— А сами бы хотели принять участие в «Ледниковом периоде» в паре с Соловьевым?

— Конечно! Мне кажется, я уже всю плешь проела Диме своими разговорами, что мечтаю с ним кататься. Не знаю, в проекте ли или просто поставить программу...

— Если в проекте, это будет честно? Все-таки, в отличие от актеров и ведущих, вы раньше профессионально занимались фигурным катанием...

— Думаю, если сравнивать меня с человеком, который раньше никогда не стоял на коньках, то разница вначале будет. Но на самом деле, мой опыт в фигурном катании был 20 лет назад. И даже когда я каталась, то не достигла каких-то высот, потому что получила травму. Три года занятий, которые были в моей жизни, — это еще далеко не профессиональный фигурист. Хотя, как показывает практика, в проекте участвовали и люди, которые имели профессиональное прошлое в фигурном катании.

— Осталось выиграть Олимпийские игры и уже в статусе звезды участвовать в «Ледниковом периоде»?

— Было бы неплохо!