«Этой победы от нас никто не ждал». Как участница Олимпиады-2002 собрала новую команду и сделала ее чемпионом России

Сюрприз от Нкеируки Езех, которая в 38 лет сотворила главную сенсацию чемпионата страны.

Если вы следили за первыми шагами нашего керлинга, то наверняка запомнили колоритного игрока из команды Анны Сидоровой. Нкеирука Езех — один из самых известных ветеранов нашей сборной. На высшем уровне она с середины нулевых — от периода, когда этот вид спорта был интересен единицам, а для россиян успехом был факт попадания на ЧЕ или ЧМ, до трансляций матчей на всю страну и обид после поражений в финале чемпионата мира.

Но последние годы Езех была в тени успехов Алины Ковалевой, Виктории Моисеевой, команд по микст-даблу и мужчин. И вот в 38 лет мы видим новую попытку Нкеируки вернуться в отечественную элиту. Она собрала молодых девушек, которые ранее даже в группе сильнейших на чемпионате страны не играли, и с первой же попытки выиграла с ними ЧР. Обыграв в финале ту самую команду Ковалевой, которая ездила на последнюю Олимпиаду в Пекине и становилась второй на ЧМ-2021!

О сенсационном успехе Езех рассказала в интервью «СЭ».

У нас большая часть команды вообще не играла в группе сильнейших на ЧР

— Какие у вас впечатления от чемпионата России? Ощущения от неожиданной для многих победы?

— Естественно, моя команда очень рада, что нам удалось закончить этот чемпионат России на такой положительной ноте. Для многих игроков моей команды, даже для большинства это был первый чемпионат страны в группе сильнейших. И вот такой высокий результат! Поэтому мы очень довольны, как иначе?

— Так как в команде были не самые опытные игроки, на вас была дополнительная ответственность?

— Можно сказать и так. Я помогала своей команде, своим игрокам проявить свои самые лучшие качества.

— Как вы их настраивали на решающий матч с опытной командой Ковалевой?

— У нас есть тренер — Константин Юрьевич Загорнов. Очень опытный специалист, заслуженный тренер России. И он отлично знает, как команде действовать в любой ситуации, и конкретно в этой тоже. Он говорил нам, что команда Ковалевой опытная и титулованная, трудно отрицать их статус и не замечать. Но мы не должны заострять на этом свое внимание. Главное — смотреть на себя и свою работу, делать ее хорошо. Допускать как можно меньше ошибок, не допускать далеко по счету.

Команда Нкеируки Езех на первом месте. Федерации керлинга России

— Вас чем-то удивила команда Ковалевой? Либо, наоборот, все в их действиях было ровно так, как вы и ожидали?

— Как и в любой игре, ты не обращаешь внимания на соперника. Думаешь о себе. Нам удалось многое, мы не допускали грубых ошибок. Их практически не было. Оттого, что мы не ошибались, Ковалевой приходилось идти на риск, делать сложные броски. Нервничать. Это все в итоге и приводило к ошибкам, небольшим неточностям. Которыми мы успешно пользовались. Не то чтобы такая ситуация была удивительной, но она повлияла на исход.

— Меньшее количество ошибок от вашей команды — это следствие меньшего давления? Вам был не так важен исход матча, как сопернику.

— А с чего вы такое взяли? Можно было бы так сказать, что давление на нас было меньше. Скажем так, победы от нас действительно никто не ждал. Но, с другой стороны, 75 процентов команды раньше ни разу не играли в группе А. И вот они в финале чемпионата России. Разве они не под давлением? Окей, подтверждать свой статус не надо. Но у нас были другие цели и задачи и связанное с ними волнение.

— Получается, вы видели свой исторический шанс и хотелось им воспользоваться?

— Именно так.

Особенности выполнения бросков очень сильно зависят от качества льда

— Вы следили за игрой сборной России, а если быть точнее, команды Ковалевой на Олимпиаде?

— Возможно, не все, но старалась не пропускать важнейшие встречи.

— Со стороны какие причины вы видите в их неудаче?

— Со стороны вообще никогда полноты картины не видишь и сказать ничего не можешь. Мы видим только результат и может его анализировать, оценивать. Если вам кто-то будет говорить из сторонних наблюдателей, что он точно знает, почему и из-за кого команда проиграла ту или иную игру, то как минимум ставьте все его слова под сомнения. А лучше в следующий раз и не спрашивайте. Определенно можно сказать только одно — результат неудовлетворительный. Почему так вышло?

Точно знают только девочки внутри. Они выступили явно не в свою силу и могут гораздо лучше. И мы видели на протяжении последних лет, что у них многое получалось. Рассчитывали бороться за медали, это была реальная цель, и выполнить ее не удалось. Не зная всех деталей, судить мы можем только об этом. Об остальном лучше спросить саму Ковалеву и ее команду, а также тренеров.

— Для себя вы что-то подметили в игре команды Ковалевой в Пекине? Возможно, использовали тактические приемы, которые сработали против нее на Олимпиаде?

— Нет, это все ситуативно. На Олимпиаде был один лед, на чемпионате России уже совсем другой. И даже если я приеду в Сочи, допустим, через неделю — лед будет уже совсем в другом состоянии, и камень будет вести себя иначе.

— То есть под каждый турнир разрабатываете отдельную тактику?

— Не то чтобы используем различную тактику. Тактические приемы могут быть схожими на игру, это все зависит от соперника, против которого играешь, его действий, твоего настроя. Но тонкая особенность выполнения бросков в каждом отдельном случае разная и очень сильно зависит от того, какой перед тобой лед.

— В целом какие-то моменты выделить в игре Ковалевой не получилось?

— Когда играешь с такой опытной командой, нужно держать счет. Не давать им отрываться далеко вперед по счету очень сильно. Иначе почувствуют уверенность в себе, начнут спокойно выбивать все из дома, и это будет крайне простая игра. Нужно, наоборот, посеять нервозность. Попробовать оторваться. Но главное — хотя бы не упускать счет, держаться близко. Тогда шансы будут.

Чемпионат России никогда не был для нас отборочным стартом

— Чемпионат мира, кстати, смотрели? Недавно выступали девушки, пусть и без нашей сборной.

— Могу признаться, в первый раз в жизни я полностью пропустила такой крупный турнир, вообще ничего не смотрела. Только постфактум уже узнала результаты.

— Это была ваша принципиальная позиция? Либо нет интереса?

— Так случайно вышло совершенно. Сместились приоритеты, и просто совершенно было не до чемпионата мира. Он полностью прошел мимо меня.

— Вы считаете призеров последнего ЧМ не до конца справедливыми и легитимными? С учетом явно медальных претензий нашей команды.

— Не буду делать таких громких заявлений о легитимности или отсутствии этой легитимности. Скажу одно: у нас действительно очень сильная женская команда, и она претендовала на самые высокие места. Напомню, что в прошлом году девочки стали вторыми, до этого много раз попадали в четверку лучших. То есть были совсем рядом с наградами и сейчас рассчитывали на медали.

Команда Нкеируки Езех. Федерации керлинга России

— Мотивация на этом чемпионате России в этот раз была иной, нежели прежде? Раньше внутренние старты были пропуском на международный уровень, но сейчас нашу сборную отстранили и привычные схемы отбора уже не актуальны.

— В керлинге и раньше такого не было. Чемпионат России практически никогда у нас и не был отбором на международные старты. В конце сезона проходит тренерский совет, и по его итогам принимают решения по составу. Есть основной состав сборной и расширенный, в котором до 15 человек. И вот кто будет в основной команде, решается обычно уже по итогам летних сборов, точно не весной. Что будет сейчас — непонятно, рано говорить о чем-либо. Будут вообще международные старты или нет, опять же, другой вопрос, ясности с которым также нет. На данный момент они для нас отменены.

— То есть победа на чемпионате России в любом случае ничего бы вам не гарантировала?

— Гарантий никаких не дает, все решает тренерский штаб. Но и принижать совсем статус чемпионата России также будет неправильно. При рассмотрении состава сборной небольшие плюсики чемпионкам страны поставят. Потому что это серьезный, конкурентный старт.

— Какое в целом у вас сейчас настроение? Сейчас спортсмены по-разному переживают этот сложный период, у многих депрессия...

— На депрессию у меня банально нет времени. Впереди еще несколько крупных стартов, к которым нужно усиленно готовиться. Чемпионат России в миксте как минимум, также говорят о международном Кубке. Возможно, примерно таком же, какой проводился в прошлые годы в Дудинке. Окончательных решений по нему нет, как и официальной информации. Но я слышала о планах провести международные соревнования в России от нескольких друзей. Надеюсь, что его все-таки получится организовать.

Нкеирука Езех. Фото Global Look Press

Горизонт планирования для меня сейчас крайне короткий

— С кем будете играть микст?

— С Алексеем Стукальским, это мой привычный партнер по микст-даблу. Мы уже занимали с ним третье место на чемпионате России в прошлом году, так что наша команда уже опытная и сыгранная. Шансы хорошо выступить неплохие, настрой боевой.

— Чем занимаетесь в свободное время, если оно вообще бывает?

— Начинаю уборку дома. Как раз сейчас весенняя генеральная уборка.

— Уборка для вас — это бытовая необходимость или возможность отвлечься?

— И необходимость, и релаксация. Успокаивает нервы, всем советую убираться периодически. Это полезно.

— В чем вы видите для себя сейчас приоритет? Классический керлинг, микст-дабл?

— Ничего не могу сказать пока что. Но на сегодняшний день я в сборной по микст-даблу. Что будет дальше — посмотрим.

— Далекие планы, получается, не строите?

— А это невозможно делать. Ничего не понятно, нет ясности в будущем. Непонятно, как дальше мы будем тренироваться, где мы будем играть... Горизонт планирования для меня сейчас крайне короткий. Так что все мысли о чемпионате России в миксте, а дальше «будем посмотреть».

Нкеирука Езех

Родилась 17 октября 1983 в Москве.

Самая титулованная керлингистка страны.

Серебряный (2017) и бронзовый (2014, 2015, 2016) призер чемпионатов мира.

Трехкратная чемпионка Европы (2006, 2012, 2015).

Участница четырех Зимних Олимпийских игр (2002, 2006, 2010, 2014).

14-кратная чемпионка России.