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«Этой победы от нас никто не ждал». Как участница Олимпиады-2002 собрала новую команду и сделала ее чемпионом России

Участница Олимпиады-2002 Нкеирука Езех сделала новую команду чемпионом России
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нкеирука Езех.
Фото Федерации керлинга России
Команда Нкеируки Езех на первом месте.
Фото Федерации керлинга России
Команда Нкеируки Езех.
Фото Федерации керлинга России
Нкеирука Езех.
Фото Global Look Press
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Сюрприз от Нкеируки Езех, которая в 38 лет сотворила главную сенсацию чемпионата страны.

Если вы следили за первыми шагами нашего керлинга, то наверняка запомнили колоритного игрока из команды Анны Сидоровой. Нкеирука Езех — один из самых известных ветеранов нашей сборной. На высшем уровне она с середины нулевых — от периода, когда этот вид спорта был интересен единицам, а для россиян успехом был факт попадания на ЧЕ или ЧМ, до трансляций матчей на всю страну и обид после поражений в финале чемпионата мира.

Но последние годы Езех была в тени успехов Алины Ковалевой, Виктории Моисеевой, команд по микст-даблу и мужчин. И вот в 38 лет мы видим новую попытку Нкеируки вернуться в отечественную элиту. Она собрала молодых девушек, которые ранее даже в группе сильнейших на чемпионате страны не играли, и с первой же попытки выиграла с ними ЧР. Обыграв в финале ту самую команду Ковалевой, которая ездила на последнюю Олимпиаду в Пекине и становилась второй на ЧМ-2021!

О сенсационном успехе Езех рассказала в интервью «СЭ».

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У нас большая часть команды вообще не играла в группе сильнейших на ЧР

— Какие у вас впечатления от чемпионата России? Ощущения от неожиданной для многих победы?

— Естественно, моя команда очень рада, что нам удалось закончить этот чемпионат России на такой положительной ноте. Для многих игроков моей команды, даже для большинства это был первый чемпионат страны в группе сильнейших. И вот такой высокий результат! Поэтому мы очень довольны, как иначе?

— Так как в команде были не самые опытные игроки, на вас была дополнительная ответственность?

— Можно сказать и так. Я помогала своей команде, своим игрокам проявить свои самые лучшие качества.

— Как вы их настраивали на решающий матч с опытной командой Ковалевой?

— У нас есть тренер — Константин Юрьевич Загорнов. Очень опытный специалист, заслуженный тренер России. И он отлично знает, как команде действовать в любой ситуации, и конкретно в этой тоже. Он говорил нам, что команда Ковалевой опытная и титулованная, трудно отрицать их статус и не замечать. Но мы не должны заострять на этом свое внимание. Главное — смотреть на себя и свою работу, делать ее хорошо. Допускать как можно меньше ошибок, не допускать далеко по счету.

Команда Нкеируки Езех на первом месте. Фото Федерации керлинга России
Команда Нкеируки Езех на первом месте.
Федерации керлинга России

— Вас чем-то удивила команда Ковалевой? Либо, наоборот, все в их действиях было ровно так, как вы и ожидали?

— Как и в любой игре, ты не обращаешь внимания на соперника. Думаешь о себе. Нам удалось многое, мы не допускали грубых ошибок. Их практически не было. Оттого, что мы не ошибались, Ковалевой приходилось идти на риск, делать сложные броски. Нервничать. Это все в итоге и приводило к ошибкам, небольшим неточностям. Которыми мы успешно пользовались. Не то чтобы такая ситуация была удивительной, но она повлияла на исход.

— Меньшее количество ошибок от вашей команды — это следствие меньшего давления? Вам был не так важен исход матча, как сопернику.

— А с чего вы такое взяли? Можно было бы так сказать, что давление на нас было меньше. Скажем так, победы от нас действительно никто не ждал. Но, с другой стороны, 75 процентов команды раньше ни разу не играли в группе А. И вот они в финале чемпионата России. Разве они не под давлением? Окей, подтверждать свой статус не надо. Но у нас были другие цели и задачи и связанное с ними волнение.

— Получается, вы видели свой исторический шанс и хотелось им воспользоваться?

— Именно так.

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Особенности выполнения бросков очень сильно зависят от качества льда

— Вы следили за игрой сборной России, а если быть точнее, команды Ковалевой на Олимпиаде?

— Возможно, не все, но старалась не пропускать важнейшие встречи.

— Со стороны какие причины вы видите в их неудаче?

— Со стороны вообще никогда полноты картины не видишь и сказать ничего не можешь. Мы видим только результат и может его анализировать, оценивать. Если вам кто-то будет говорить из сторонних наблюдателей, что он точно знает, почему и из-за кого команда проиграла ту или иную игру, то как минимум ставьте все его слова под сомнения. А лучше в следующий раз и не спрашивайте. Определенно можно сказать только одно — результат неудовлетворительный. Почему так вышло?

Точно знают только девочки внутри. Они выступили явно не в свою силу и могут гораздо лучше. И мы видели на протяжении последних лет, что у них многое получалось. Рассчитывали бороться за медали, это была реальная цель, и выполнить ее не удалось. Не зная всех деталей, судить мы можем только об этом. Об остальном лучше спросить саму Ковалеву и ее команду, а также тренеров.

— Для себя вы что-то подметили в игре команды Ковалевой в Пекине? Возможно, использовали тактические приемы, которые сработали против нее на Олимпиаде?

— Нет, это все ситуативно. На Олимпиаде был один лед, на чемпионате России уже совсем другой. И даже если я приеду в Сочи, допустим, через неделю — лед будет уже совсем в другом состоянии, и камень будет вести себя иначе.

— То есть под каждый турнир разрабатываете отдельную тактику?

— Не то чтобы используем различную тактику. Тактические приемы могут быть схожими на игру, это все зависит от соперника, против которого играешь, его действий, твоего настроя. Но тонкая особенность выполнения бросков в каждом отдельном случае разная и очень сильно зависит от того, какой перед тобой лед.

— В целом какие-то моменты выделить в игре Ковалевой не получилось?

— Когда играешь с такой опытной командой, нужно держать счет. Не давать им отрываться далеко вперед по счету очень сильно. Иначе почувствуют уверенность в себе, начнут спокойно выбивать все из дома, и это будет крайне простая игра. Нужно, наоборот, посеять нервозность. Попробовать оторваться. Но главное — хотя бы не упускать счет, держаться близко. Тогда шансы будут.

9&nbsp;февраля. Пекин. Россия&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 5:6. Сергей Глухов (справа) и&nbsp;Антон Калалб. Наши керлингисты едва не обыграли олимпийских чемпионов из США. Не хватило одного камня

Чемпионат России никогда не был для нас отборочным стартом

— Чемпионат мира, кстати, смотрели? Недавно выступали девушки, пусть и без нашей сборной.

— Могу признаться, в первый раз в жизни я полностью пропустила такой крупный турнир, вообще ничего не смотрела. Только постфактум уже узнала результаты.

— Это была ваша принципиальная позиция? Либо нет интереса?

— Так случайно вышло совершенно. Сместились приоритеты, и просто совершенно было не до чемпионата мира. Он полностью прошел мимо меня.

— Вы считаете призеров последнего ЧМ не до конца справедливыми и легитимными? С учетом явно медальных претензий нашей команды.

— Не буду делать таких громких заявлений о легитимности или отсутствии этой легитимности. Скажу одно: у нас действительно очень сильная женская команда, и она претендовала на самые высокие места. Напомню, что в прошлом году девочки стали вторыми, до этого много раз попадали в четверку лучших. То есть были совсем рядом с наградами и сейчас рассчитывали на медали.

Команда Нкеируки Езех. Фото Федерации керлинга России
Команда Нкеируки Езех.
Федерации керлинга России

— Мотивация на этом чемпионате России в этот раз была иной, нежели прежде? Раньше внутренние старты были пропуском на международный уровень, но сейчас нашу сборную отстранили и привычные схемы отбора уже не актуальны.

— В керлинге и раньше такого не было. Чемпионат России практически никогда у нас и не был отбором на международные старты. В конце сезона проходит тренерский совет, и по его итогам принимают решения по составу. Есть основной состав сборной и расширенный, в котором до 15 человек. И вот кто будет в основной команде, решается обычно уже по итогам летних сборов, точно не весной. Что будет сейчас — непонятно, рано говорить о чем-либо. Будут вообще международные старты или нет, опять же, другой вопрос, ясности с которым также нет. На данный момент они для нас отменены.

— То есть победа на чемпионате России в любом случае ничего бы вам не гарантировала?

— Гарантий никаких не дает, все решает тренерский штаб. Но и принижать совсем статус чемпионата России также будет неправильно. При рассмотрении состава сборной небольшие плюсики чемпионкам страны поставят. Потому что это серьезный, конкурентный старт.

— Какое в целом у вас сейчас настроение? Сейчас спортсмены по-разному переживают этот сложный период, у многих депрессия...

— На депрессию у меня банально нет времени. Впереди еще несколько крупных стартов, к которым нужно усиленно готовиться. Чемпионат России в миксте как минимум, также говорят о международном Кубке. Возможно, примерно таком же, какой проводился в прошлые годы в Дудинке. Окончательных решений по нему нет, как и официальной информации. Но я слышала о планах провести международные соревнования в России от нескольких друзей. Надеюсь, что его все-таки получится организовать.

Нкеирука Езех. Фото Global Look Press
Нкеирука Езех.
Фото Global Look Press

Горизонт планирования для меня сейчас крайне короткий

— С кем будете играть микст?

— С Алексеем Стукальским, это мой привычный партнер по микст-даблу. Мы уже занимали с ним третье место на чемпионате России в прошлом году, так что наша команда уже опытная и сыгранная. Шансы хорошо выступить неплохие, настрой боевой.

— Чем занимаетесь в свободное время, если оно вообще бывает?

— Начинаю уборку дома. Как раз сейчас весенняя генеральная уборка.

— Уборка для вас — это бытовая необходимость или возможность отвлечься?

— И необходимость, и релаксация. Успокаивает нервы, всем советую убираться периодически. Это полезно.

— В чем вы видите для себя сейчас приоритет? Классический керлинг, микст-дабл?

— Ничего не могу сказать пока что. Но на сегодняшний день я в сборной по микст-даблу. Что будет дальше — посмотрим.

— Далекие планы, получается, не строите?

— А это невозможно делать. Ничего не понятно, нет ясности в будущем. Непонятно, как дальше мы будем тренироваться, где мы будем играть... Горизонт планирования для меня сейчас крайне короткий. Так что все мысли о чемпионате России в миксте, а дальше «будем посмотреть».

Нкеирука Езех
Родилась 17 октября 1983 в Москве.
Самая титулованная керлингистка страны.
Серебряный (2017) и бронзовый (2014, 2015, 2016) призер чемпионатов мира.
Трехкратная чемпионка Европы (2006, 2012, 2015).
Участница четырех Зимних Олимпийских игр (2002, 2006, 2010, 2014).
14-кратная чемпионка России.

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