Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по керлингу
08:32
Женская сборная России по керлингу обыграла Швецию в полуфинале чемпионата мира со счетом 8:7.
В финале турнира, который проходит в Калгари (Канада), россиянки встретятся со сборной Швейцарии, которая победила США (7:3). Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 22.00 (мск).
За сборную России выступают Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Чемпионат мира
Женщины
Полуфинал
Россия — Швеция — 8:7
Швейцария — США — 7:3
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