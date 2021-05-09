Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по керлингу

Женская сборная России по керлингу обыграла Швецию в полуфинале чемпионата мира со счетом 8:7.

В финале турнира, который проходит в Калгари (Канада), россиянки встретятся со сборной Швейцарии, которая победила США (7:3). Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 22.00 (мск).

За сборную России выступают Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Чемпионат мира

Женщины

Полуфинал

Россия — Швеция — 8:7

Швейцария — США — 7:3