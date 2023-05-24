Керлингистка Сидорова рассказала, как ее выдавили из сборной с помощью подковерных игр

Российская керлингистка, вице-чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Анна Сидорова в интервью «СЭ» рассказала, как ее выводили из состава сборной.

— С 2018 года моя команда постепенно рушилась. У нас убирали игроков золотого состава — то решением тренерского состава, то обстоятельства складывались таким образом, что вводили игроков другой команды. И пока нам приходилось менять игроков и приноравливаться, у команды Алины Ковалевой появились условия в Питере, хороший спонсор, она смогла набрать свою команду и выступать сама, сидеть месяцами в Канаде, играть каждую неделю, у них здорово подтянулся уровень. Так продолжалось до пандемии. И в какой-то момент обо мне действительно перестали говорить.

— В вас не зависть, ревность говорит?

— Не совсем верное слово. Я абсолютно объективно оценивала ситуацию, но ничего не могла сделать. У меня столько медалей чемпионатов мира и Европы, что было не сильно интересно бороться за них. Единственная медаль, которой нет, — олимпийская. Поэтому я работала вдолгую.

Затем снова решили разбавлять составы, и понятно, что той команде это не нравилось — они вроде как номер один. Тренером женщин был назначен Беланов. Так как пришли к выводу, что команда Ковалевой не справляется, приняли решение объединить всех в сильную команду. Тренер предложил мне стать капитаном, но я ответила, что буду готова поддержать и Алину в этой роли, что мне все равно, на какой позиции играть, главное — приносить максимальную пользу команде и иметь шанс выиграть олимпийскую медаль. Думали, что я лукавлю.

— Как прошло ваше объединение с Ковалевой? Что-то не помню вас на Олимпиаде.

— Нам дали в общей сложности семь совместных тренировок. Тренер снова мне говорил: «Она не справляется». Я призывала не форсировать, потому что времени привыкнуть друг к другу еще не было.

И через одну тренировку он нам объявляет, что теперь ты, Аня, играешь в составе номер два, и если докажешь свою нужность, может, мы тебя вернем. Да и девочки тебя не воспринимают. При этом накануне турнира он объявил: «Девчонки, не волнуйтесь, команде надо три года, чтобы сыграться» и так далее. С девочками тоже не раз говорила лично, жила в одном номере с Алиной, спрашивала, есть ли ко мне вопросы. Их не было. Все понимали, что нужно добиться результата и для этого найти общий язык, понадобится время.

— Но можно без Сидоровой добиться результата.

— Можно. Вопрос — какого? Статистика — вещь упрямая, и она показывает, что такой команды, как у нас в 2010-х, больше не было.

Начались подковерные игры. Я понимала, к чему идет. Тренер говорит одни вещи наедине, потом на людях — противоположные. В какой-то момент даже было желание начать записывать эти разговоры на диктофон. С того момента работу с этим человеком дальше не видела. Мне до последнего в личной беседе говорили, что я поеду на чемпионат мира с девочками. Накануне чемпионата общее собрание — меня не объявляют. Тут я уже решила сказать спасибо и не ехать на следующие сборы, — сказала Сидорова.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».