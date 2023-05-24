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Сегодня, 20:00

Керлингистка Сидорова рассказала о том, как в отборе на Олимпиаду ее обыграл пьяный американец

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская керлингистка Анна Сидорова в интервью «СЭ» поделилась опытом игры с соперником в «невменяемом» состоянии.

— Перед Олимпиадой в Пекине, когда меня не взяли в женскую сборную, нам предлагали отобраться в дабл-миксте, в котором я последний раз участвовала лет 15 назад. Думала, что у меня к тому моменту срастется с работой вне керлинга. Долго решалась, понимала, что будет максимально сложно без сыгранности, да и запал после всего, что происходило, пропал. В последний момент согласилась. Мы должны были пройти дополнительный отбор среди российских пар, провели всего один трехнедельный совместный сбор с Лешей до отбора. В итоге досрочно выиграли групповой этап у команд, которые играли вместе годами.

Едем на международный отбор и в финале проигрываем один камень американцам. Самое обидное — что американский парень был навеселе, так как гульнул накануне. Ему было не принципиально, он уже отобрался с мужской командой на Олимпиаду. Несмотря на состояние, за всю игру не допустил ни единой ошибки! Это максимально обидно! А потом уже в раздевалке попросил прощения у Леши, сказал, что никогда так хорошо не играл в жизни. Он реально просто божил!

— Надо взять на вооружение.

— Некоторым правда помогает. (Смеется.) Кстати, в керлинге алкоголь не является допингом.

И вот я снова в шаге от Олимпиады, как в 2018-м, когда тоже должны были ехать мы и уже существовали гарантии Минспорта, но Беланов в последний момент умудрился добиться дополнительного отбора для своей команды на максимально неудобном льду для нас, причем после нашего чемпионата Европы и поездки в Японию.

В конце сезона-2021/22 уже не стала делать никаких официальных заявлений об окончании спортивной карьеры, но для себя решила пока приостановить ее. Керлинг — такой вид спорта, в который можно и в 40 лет играть, если форма позволяет. Но с учетом нынешних политических обстоятельств понимаю, что какая бы команда у меня ни собралась, мы физически не успеем набраться опыта больших соревнований, даже если вдруг нас вернут. Отобраться на Олимпиаду можно, но это будет просто поездка, а не борьба за медаль, — признала Сидорова.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Анна Сидорова
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