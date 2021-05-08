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Швейцария финишировала первой в группе чемпионата мира, опередив Россию

06:41
Сборная Канады на чемпионате мира. Фото Twitter
Сборная Канады на чемпионате мира. Фото Twitter
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Сборная Швейцарии одержала победы в последних двух матчах группового этапа чемпионата мира. Швейцарки вышли на первое место перед плей-офф, опередив российскую команду.

Таким образом, сборные России и Швейцарии попали в полуфинал турнира. Команды Дании, США, Швеции и Канады сыграют в квалификации плей-офф.

Полуфиналы будут сыграны в ночь с 8 на 9 мая по московскому времени.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Корея — Чехия — 7:4

Швейцария — Германия — 8:3

Швеция — Италия — 9:5

Япония — Эстония — 9:6

Чехия — Дания — 5:6

Шотландия — Китай — 6:7

Швейцария — Эстония — 9:5

Швеция — Япония — 7:5

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