Швейцария финишировала первой в группе чемпионата мира, опередив Россию
06:41
Сборная Швейцарии одержала победы в последних двух матчах группового этапа чемпионата мира. Швейцарки вышли на первое место перед плей-офф, опередив российскую команду.
Таким образом, сборные России и Швейцарии попали в полуфинал турнира. Команды Дании, США, Швеции и Канады сыграют в квалификации плей-офф.
Полуфиналы будут сыграны в ночь с 8 на 9 мая по московскому времени.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Корея — Чехия — 7:4
Швейцария — Германия — 8:3
Швеция — Италия — 9:5
Япония — Эстония — 9:6
Чехия — Дания — 5:6
Шотландия — Китай — 6:7
Швейцария — Эстония — 9:5
Швеция — Япония — 7:5
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