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Допинг

Сегодня, 18:35

Российский керлингист Крушельницкий возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

Евгений Петров
Корреспондент

Российский керлингист Александр Крушельницкий, отбывающий дисквалификацию за допинг, заявил, что намерен возобновить карьеру.

«Да, я планирую возвращаться, — цитирует Крушельницкого ТАСС. — Сейчас у меня официально было два месяца на тренировки. Даты возвращения пока не могу назвать, дисквалификация заканчивается 12 февраля. Я смогу выступать на соревнованиях, если таковые будут».

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар. После этого в крови спортсмена был обнаружен мельдоний, и дуэт был лишен награды. 12 февраля нынешнего года истекает срок дисквалификации.

Источник: https://tass.ru/sport/13597557
Александр Крушельницкий
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