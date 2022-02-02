Российский керлингист Крушельницкий возобновит карьеру после дисквалификации за допинг

Российский керлингист Александр Крушельницкий, отбывающий дисквалификацию за допинг, заявил, что намерен возобновить карьеру.

«Да, я планирую возвращаться, — цитирует Крушельницкого ТАСС. — Сейчас у меня официально было два месяца на тренировки. Даты возвращения пока не могу назвать, дисквалификация заканчивается 12 февраля. Я смогу выступать на соревнованиях, если таковые будут».

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар. После этого в крови спортсмена был обнаружен мельдоний, и дуэт был лишен награды. 12 февраля нынешнего года истекает срок дисквалификации.