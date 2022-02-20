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Сегодня, 19:31

Канадец Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент

Канадец Даниэль Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на сборах и чемпионате мира 2022 года, сообщает ТАСС.

17 февраля главный тренер российских керлингисток Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх. Россиянки заняли последнее, 10-е место на групповом этапе олимпийского турнира.

Чемпионат мира по керлингу пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13775667
Сборная России по керлингу
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