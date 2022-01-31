Керлингистка Брызгалова объяснила, почему не возвращается в спорт

Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова объяснила, почему не возвращается в спорт.

«По горячим следам. Недавно в сторис поднимался вопрос, почему же я не возвращаюсь в спорт. Давайте разбираться. Возвращение в сборную предполагает выезды на сборы, которые длятся примерно 3 недели в месяц. Каждый месяц! А если к этому еще турниры прибавить. Вспоминаю как мы с Сашей залетали домой пересобрать чемодан и снова улетали. Но тогда это было супер классно, не было ограничительных мер, нас ничто не держало дома, мы были свободны и кайфовали от всего происходящего.

Но почти год назад нас стало на одного человека больше и разумеется, я не готова видеть ребенка 7 дней в месяц. Так что роль мамы и профессионального спортсмена для меня не совместимы. Именно поэтому в России многие спортсменки после рождения ребенка заканчивают свою спортивную карьеру, хотя 30 лет для керлинга это прям мало, можно еще играть и играть", — написала Анастасия в Instagram.

Брызгалова объявила о завершении карьеры в мае 2020 года. Россиянка принимала участие в Олимпийских играх 2018 года, на которой завоевала бронзу в смешанных командах, но результат был аннулирован из-за запрещенного вещества в допинг-пробе у партнера Александра Крушельницкого.