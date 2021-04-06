Российские керлингисты проиграли швейцарцам в матче чемпионата мира
07:17
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии (2:8) в 7-м туре предварительного раунда чемпионата мира.
Российскую команду представляли Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Сборная России терпит второе поражение на турнире, ранее команда проиграла Швеции (7:8).
Следующую встречу российские спортсмены проведут во вторник против сборной США.
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Корея — Канада — 10:9
Германия — Норвегия — 8:6
Китай — Голландия — 2:10
Швейцария — Италия — 3:4
США — Италия — 8:2
Дания — Швеция — 1:9
Швейцария — Россия — 8:2
Германия — Шотландия — 8:9
2
Зачет
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2
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