Российские керлингисты проиграли швейцарцам в матче чемпионата мира

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии (2:8) в 7-м туре предварительного раунда чемпионата мира.

Российскую команду представляли Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Сборная России терпит второе поражение на турнире, ранее команда проиграла Швеции (7:8).

Следующую встречу российские спортсмены проведут во вторник против сборной США.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Корея — Канада — 10:9

Германия — Норвегия — 8:6

Китай — Голландия — 2:10

Швейцария — Италия — 3:4

США — Италия — 8:2

Дания — Швеция — 1:9

Швейцария — Россия — 8:2

Германия — Шотландия — 8:9