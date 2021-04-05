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Российские керлингисты обыграли команду Японии на чемпионате мира

21:16
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Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:5 обыграла команду Японии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира.

Россияне одержали пятую победу на турнире.

Следующую встречу российские спортсмены проведут в ночь на вторник против сборной Швейцарии.

Керлинг

Калгари (Канада)

Чемпионат мира. Мужчины

Групповой этап

Швеция — Шотландия — 6:5

Россия — Япония — 10:5

США — Канада — 1:10

Дания — Китай — 5:6

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