Российские керлингисты обыграли команду Японии на чемпионате мира
21:16
Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:5 обыграла команду Японии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира.
Россияне одержали пятую победу на турнире.
Следующую встречу российские спортсмены проведут в ночь на вторник против сборной Швейцарии.
Керлинг
Калгари (Канада)
Чемпионат мира. Мужчины
Групповой этап
Швеция — Шотландия — 6:5
Россия — Япония — 10:5
США — Канада — 1:10
Дания — Китай — 5:6
10
Зачет
vs
0
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