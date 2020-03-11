ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Это означает, что заболевание приняло масштабы сильной эпидемии, распространяющейся во многих странах мира.

Первая вспышка инфекции была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом составляет 113 тысяч человек, из которых погибли около 4 тысяч.

Из-за вируса во многих странах мира отменяют. проводят без зрителей и переносят спортивные мероприятия. Под угрозой также находится проведение чемпионата Европы 2020 года.