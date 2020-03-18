В Петербурге запретили массовые мероприятия для 50 человек до 30 апреля

Губернатор Александр Беглов подписал дополнения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ опубликован на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга.

?В соотвествии с ним, в Питере запрещено проведение мероприятий, на которых единовременно присутствуют более 50 человек.

До 30 апреля в городе запрещены массовые мероприятия. С 19 марта должны быть закрыты театры, музеи и кинотеатры.

Кроме того, жителям Петербурга не рекомендуется посещать субъекты России, в которых выявлены случаи заражения коронавируса, а также покидать пределы страны.

Напомним, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.



