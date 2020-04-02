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В Москве умерли еще три человека с положительным тестом на коронавирус

09:22
Новый коронавирус под микроскопом. Фото AFP
Новый коронавирус под микроскопом. Фото AFP
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В Москве умерли еще три человека с положительным тестом на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Умершим было от 63 до 72 лет. У всех троих были сопутствующие заболевания, в том числе хронические сердечно-сосудистые.

Напомним, что в России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 2777. Общее число заболевших в мире превысило 930 тысяч человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200402/1569470544.html

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