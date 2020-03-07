Сотрудник РФС Беров, у которого был выявлен коронавирус, выписан из больницы
13:56
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что сотрудник РФС Давид Беров выписан из больницы.
Беров стал первым, у кого был выявлен коронавирус в Москве.
— Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция, — приводит слова специалиста Депздрава Светланы Сметанины официальный сайт мэра Москвы. - Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается.
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