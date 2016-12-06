Пассажиры самолета "Шапекоэнсе" не знали о проблемах на борту

Авиатехник Эрвин Тумири, который стал одним из выживших в трагедии с падением самолета в Колумбии, сообщил, что пассажиры рейса не знали о происходящем на борту. Лайнер с игрокми, тренерским штабом и персоналом команды "Шапекоэнсе" потерпел крушение возле города Медельин 29 ноября. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.

- Никто не знал, что происходит, - приводит AS слова Тумири. - Мы все думали, что самолет идет на посадку, которую уже объявили. Все произошло очень быстро – погас свет, самолет начал вибрировать. Но никто не понимал, что существует какая-то проблема. Ни на что не было времени. Никто не кричал и не паниковал. На это просто не было времени. В тот момент была радостная атмосфера. Кто-то слушал музыку. Один из тренеров учил меня португальскому.