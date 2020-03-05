Мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. В тексте не упоминается возможность отмены массовых мероприятий.

— В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, — говорится в заявлении мэра на его сайте. — Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей.

Текст указа размещен здесь. Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Москве могут отменить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования.