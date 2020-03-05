Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом

21:33
Сергей Собянин. Фото Зураб Джавахадзе, "Известия".
Сергей Собянин. Фото Зураб Джавахадзе, "Известия".
Теги:

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. В тексте не упоминается возможность отмены массовых мероприятий.

— В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, — говорится в заявлении мэра на его сайте. — Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей.

Текст указа размещен здесь. Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Москве могут отменить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-o-dopmerah-po-predotvrascheniyu-rasprostraneniya-infektsii

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир