В «Сириусе» наградили юниоров и тренеров сборной России

В медиацентре образовательного центра «Сириус» состоялась церемония награждения юниоров и тренеров сборной России по шахматам — победителей первой онлайн-олимпиады ФИДЕ. Андрей Есипенко, Полина Шувалова, Алексей Сарана, Маргарита Потапова — воспитанники шахматного направления «Сириуса», и все они внесли большой вклад в победу нашей сборной.

Гостей приветствовал заместитель директора образовательного центра «Сириус» Дмитрий Савин, который до начала церемонии организовал экскурсию по выставочным залам «Сириуса» и познакомил шахматистов с направлениями работы образовательного центра. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поблагодарил образовательный центр «Сириус» и лично директора центра Елену Шмелеву за большой вклад в подготовку российских шахматистов, лучшие из которых пополняют ряды нашей сборной.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вспомнил, как в 2015 году во время визита в «Сириус» президент России Владимир Путин предложил создать в центре шахматное направление, и в 2016 году эта идея была реализована. Аркадий Дворкович вручил золотые медали ФИДЕ российским юниорам, а также тренерам сборной — Андрею Филатову, Александру Мотылеву и Сергею Рублевскому.

Другие участники сборной России получили свои медали на церемонии в Центральном доме шахматиста в декабре 2020 года. Также ведущие российские шахматисты и тренеры за победу в первой онлайн-олимпиаде были удостоены высоких правительственных наград.

В музее ФШР состоятся экскурсии «Ночь в музее»

Музей шахмат Федерации шахмат России на Гоголевском бульваре в рамках программы «Ночь в музее» 15 мая организует экскурсии для всех желающих. Музей ведет свою историю с 1980 года, но его полноценная жизнь началась после переезда в новые отреставрированные залы в 2014 году. В основе экспозиции — коллекция известного ленинградского собирателя Вячеслава Домбровского. Фонды пополняются благодаря подаркам любителей шахмат и именитых гостей, трофеям советских и российских чемпионов.

В залах представлены редчайшие комплекты шахмат (от Японии до Ирландии), а также работы мирового уровня. Рядом с изящными шедеврами из фарфора, слоновой кости и эбенового дерева — картонные шахматы блокадного Ленинграда и шахматы, первыми летавшие в космос. Самому старому экспонату — шахматной доске из Эфиопии — 400 лет. Есть среди экспонатов шахматы царских детей и подарки советским вождям.

Впечатляет богатая экспозиция афиш начиная с 1937 года (всего в коллекции музея более 700 оригиналов афиш). Немало в экспозиции призов с соревнований мирового уровня: с шахматной Олимпиады в Салониках, например, наши сборные-победительницы привезли кубки в виде древнегреческих чернофигурных ваз.

В залах выставлены картины, редкие (в том числе рукописные) книги. В их числе — первый русский шахматный учебник 1821 года, первый шахматный журнал «Паламед» и первый в мире турнирный сборник 1851 года. Есть в коллекции музея личные вещи великих шахматистов: Михаила Чигорина, Александра Алехина, Михаила Ботвинника, Василия Смыслова, Тиграна Петросяна.

На почетном месте всегда привлекающий посетителей столик легендарного шахматного матча Карпов — Каспаров 1984 года и фоторепортаж об этом событии известного шахматного фотографа Бориса Долматовского.

Музей находится по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 14, стр. 1. Начало экскурсий — в 20.00, 21.30 и 23.00. Продолжительность — 45 минут. Количество человек в группе — до 20. Также в рамках программы запланирован сеанс одновременной игры с гроссмейстерами, который начнется в 20.00.

Этери Кублашвили