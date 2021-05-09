Судьба постоянно сталкивала Алехина с Германией. Четвертый чемпион мира по шахматам воевал с немцами и был в их плену

А также был вынужден обратиться за поддержкой к фашистам во время оккупации Франции.

Александр Алехин — единственный чемпион мира по шахматам, который умер непобежденным. Помимо выдающихся спортивных достижений он был непосредственным участником всех важнейших событий мировой истории первой половины XX века: Первая мировая война, революция, Вторая мировая война... А потом и загадочная смерть.

Вытащил с поля боя офицера, был в немецком плену

Александр Алехин родился в 1892 года в Москве. Его отец Александр Иванович Алехин принадлежал к дворянскому роду и владел поместьем в Воронежской губернии, мать Анисья Ивановна была дочерью богатого текстильного фабриканта Ивана Прохорова.

Алехин учился в знаменитой Поливановской гимназии рядом с метро «Кропоткинская». Вместе с Валерием Брюсовым и Вадимом Шершеневиче — будущими известными поэтами. И ни один из них не написал об Алехине ничего, кроме того, что они вместе учились. Александр нелегко сходился с людьми, был, что называется, интровертом. Он рано начал играть в шахматы, был углублен в себя. Не случайно у него было прозвище Тишайший. Свои ранние партии он подписывал «Т. Алехин». В библиотеке Центрального дома шахматиста на Гоголевском бульваре хранится популярный учебник шахматной игры на французском языке, принадлежавший Алехину, и на одной из страниц рукой гроссмейстера написано карандашом: «Тишайший».

В 1914 году Тишайший ушел добровольцем на фронт воевать с немцами. Александр был начальником санитарного поезда. За заслуги по спасению раненых награжден двумя георгиевскими медалями, а за то, что лично вытащил с поля боя офицера, — орденом Святого Станислава с мечами. Дважды был контужен. Второй раз довольно тяжело. Несколько месяцев лежал в госпитале Тарнополя. Его навещали местные шахматисты, с которыми он играл, не глядя на доску.

А перед войной Алехин успел побывать в немецком плену. Он уверенно шел на первом месте на турнире в Мангейме, но 1 августа Германия объявила войну России. Алехин и еще десять русских шахматистов, участников основного и побочных турниров, были интернированы как граждане вражеского государства. Гроссмейстеры провели в заключении три недели, и, как рассказывал Алехин журналистам после возвращения в Россию, обращение было ужасное.

Чуть не погиб в революцию, умер при загадочных обстоятельствах

Потом грянула революция, лишившая Алехина дворянства и состояния. И в 1919-м Алехин чуть не погиб в Одессе, где его арестовали чекисты... Историю вспоминает историк шахмат, гроссмейстер Юрий Авербах.

— Алехин приехал в Одессу якобы играть в турнире, но если учесть, что это был 1919 год, думаю, его единственной мыслью было уехать из Советской России, — рассказывал «СЭ» Авербах. — В гостинице он поселился в номере, в котором до него жил агент английской разведки. То ли по этой причине, то ли по какой-то другой, но Алехина арестовали. Об этом узнал известный одесский шахматный мастер Яков Вильнер, в то время работавший в Трибунале (в сущности, в ЧК). Он позвонил в Харьков Христиану Раковскому, председателю Совнаркома и наркому иностранных дел Украины. Благодаря этому звонку Алехин был спасен. Время было такое: могли ведь и расстрелять только за дворянское происхождение.

Уехать из Советской России в 1921 году Алехину удалось благодаря женитьбе на Анне-Лизе Рюэгг — активистке швейцарской социал-демократической партии. Но и этот брак шахматиста, как и предыдущий, был недолгим...

— Все женщины, с которыми был близок Алехин, были значительно старше его, — вспоминал Юрий Авербах. — Думаю, свою роль тут сыграло то, что мать будущего чемпиона мира лечилась от алкоголизма, часто уезжала за границу, и Александр фактически воспитывался бабушкой — Анной Александровной Прохоровой. Именно она научила его играть в шахматы.

Как гроссмейстер, способный бороться за мировое первенство, Алехин сформировался в России. А во Франции его талант раскрылся во всей мощи и красоте. Под французским флагом он обыграл Капабланку и завоевал титул чемпиона мира, под французским же флагом играл на Всемирных шахматных олимпиадах...

? O 4? Campe?o Mundial de Xadrez, Alexander Alekhine ???

Paris, 1924



? Man Ray pic.twitter.com/E8EZVyCycU — Chess.com: Portugu?s (@chesscom_pt) March 13, 2020

Они в то время назывались Турнирами наций. Алехин был капитаном французской команды, когда в знак протеста против вторжения фашистской Германии в Польшу на Турнире наций 1939 года отказался от игры с немецкими шахматистами.

Он шел добровольцем во французскую армию, чтобы сражаться с фашистами. После оккупации Франции, чтобы обеспечить защиту своей жены от преследования, Алехин был вынужден обратиться за поддержкой к немецкой администрации.

— Да, так писал Алехин, — говорил Юрий Авербах. — Его третья жена Грейс Висхар была еврейкой. Александр боялся, что ее отправят в концентрационный лагерь, поэтому был вынужден выполнять все, что прикажут нацисты.

После войны Александр подвергся жестоким гонениям за сотрудничество с нацистами. Хотя фактически чемпион мира вновь находился в плену. Алехина привлекли к турнирам на территории Третьего рейха — в дальнейшем этот факт биографии создал ему массу проблем. После Второй мировой войны Алехина обвинили в коллаборационизме, пособничестве нацизму и антисемитизме. За цикл статьей в Pariser Zeitung под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Как утверждали биографы Алехина, исходники текстов переписал, значительно исказив их смысл, редактор издания австрийский шахматист Теодор Гербец.

Гибель Александра Алехина окутана мраком. Гроссмейстер умер в португальском Эшториле. По официальной версии — подавившись куском мяса. Однако существует и другое мнение.

— В 1992 году во время матча Фишер — Спасский в Белграде знаменитая югославская шахматистка Милунка Лазаревич познакомила меня с человеком, который знал официанта, обслуживавшего Алехина в ресторане Эшторила, — писал корреспондент «СЭ» Юрий Васильев. — Этот человек рассказал, что перед смертью официант признался, что отравил Алехина. На смертном одре он покаялся священнику.

Юрий Авербах тоже с подозрением относится к официальной версии, в ней много неясного... Многие считают, что Алехина убили.

One of the most saddest moments in the history of chess.

Death of the legendary Alexander Alekhine who reigned until his death in March 24 1946. He was found in his hotel room in Estoril, Portugal. pic.twitter.com/WKb49P3iEd — Chess History (@MrMarksTV) February 21, 2020

За день до загадочной смерти гроссмейстера — 23 марта 1946 года — ФИДЕ утвердила проведение матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира Алехиным и советским шахматистом Михаилом Ботвинником.

Самое выдающееся достижение в истории шахмат

В своей книге Юрий Авербах писал, что Алехиным владела лишь одна настоящая и пламенная страсть — завоевание высшего титула в шахматах. Петр Арсеньевич Романовский (известный теоретик, двукратный чемпион СССР. На Всероссийской олимпиаде 1920 года был вторым после Алехина. — Прим. «СЭ») рассказывал, что, по мнению Алехина, следующим после Ласкера чемпионом мира должен был стать Капабланка.

Этим и объяснялся повышенный интерес Алехина к кубинскому гроссмейстеру. В 1913 году, когда Капабланка приезжал в Петербург в качестве сотрудника консульства, и в 1914-м, во время знаменитого Петербургского турнира, Алехин много времени проводил с кубинским шахматистом. Как был уверен Романовский, Александр уже тогда готовил себя к будущему матчу с Капабланкой.

Jose Raul Capablanca and Alexander Alekhine in 1913, colorized by klimbims.



The fourth World Chess Champion Alexander Alekhine was born on October 31, 1892.#OnThisDay #chess pic.twitter.com/cO6ciuguBh — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 31, 2020

В итоге их чемпионский матч состоялся в 1927 году в Буэнос-Айресе и завершился победой Алехина в 34 партиях.

— Выигрыш Алехиным матча у Капабланки стоит в истории шахмат особняком, — рассказывал в интервью «СЭ» Владимир Крамник. — Кубинский гроссмейстер, думаю, вообще самый гениальный игрок в истории шахмат. Проигрывал он исключительно редко, а Алехин выиграл у него шесть партий. Мне это кажется самым выдающимся достижением в истории шахмат.

El 29 de noviembre de 1927 se consagraba nuevo Campe?n Mundial Alexander Alekhine en nuestro club despu?s de un marcador 18.5 a 15.5.

#Ajedrez #Argentina pic.twitter.com/gQOjJbJSlO — Club Argentino de Ajedrez (@CAAjedrez) November 30, 2020

— Что для вас значит имя Александр Алехин?

— Когда я занимался в школе Ботвинника — Каспарова, то мне мои педагоги порекомендовали больше смотреть партии Александра Алехина. Я играл несколько академично, и поэтому они решили, что мне будет это полезно, так сказать, для расширения кругозора.

— Помогло?

— Ну, жертвовать фигуры и проводить 17-ходовые комбинации я не стал, но когда изучаешь творчество великого шахматиста, то незаметно что-то аккумулируешь из его подхода и начинаешь играть сильнее. А я тщательно изучил двухтомник Котова «Шахматное наследие Александра Алехина» и знал его творчество очень хорошо.