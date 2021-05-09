Судьба постоянно сталкивала Алехина с Германией. Четвертый чемпион мира по шахматам воевал с немцами и был в их плену
Александр Алехин — единственный чемпион мира по шахматам, который умер непобежденным. Помимо выдающихся спортивных достижений он был непосредственным участником всех важнейших событий мировой истории первой половины XX века: Первая мировая война, революция, Вторая мировая война... А потом и загадочная смерть.
Вытащил с поля боя офицера, был в немецком плену
Александр Алехин родился в 1892 года в Москве. Его отец Александр Иванович Алехин принадлежал к дворянскому роду и владел поместьем в Воронежской губернии, мать Анисья Ивановна была дочерью богатого текстильного фабриканта Ивана Прохорова.
Алехин учился в знаменитой Поливановской гимназии рядом с метро «Кропоткинская». Вместе с Валерием Брюсовым и Вадимом Шершеневиче — будущими известными поэтами. И ни один из них не написал об Алехине ничего, кроме того, что они вместе учились. Александр нелегко сходился с людьми, был, что называется, интровертом. Он рано начал играть в шахматы, был углублен в себя. Не случайно у него было прозвище Тишайший. Свои ранние партии он подписывал «Т. Алехин». В библиотеке Центрального дома шахматиста на Гоголевском бульваре хранится популярный учебник шахматной игры на французском языке, принадлежавший Алехину, и на одной из страниц рукой гроссмейстера написано карандашом: «Тишайший».
В 1914 году Тишайший ушел добровольцем на фронт воевать с немцами. Александр был начальником санитарного поезда. За заслуги по спасению раненых награжден двумя георгиевскими медалями, а за то, что лично вытащил с поля боя офицера, — орденом Святого Станислава с мечами. Дважды был контужен. Второй раз довольно тяжело. Несколько месяцев лежал в госпитале Тарнополя. Его навещали местные шахматисты, с которыми он играл, не глядя на доску.
А перед войной Алехин успел побывать в немецком плену. Он уверенно шел на первом месте на турнире в Мангейме, но 1 августа Германия объявила войну России. Алехин и еще десять русских шахматистов, участников основного и побочных турниров, были интернированы как граждане вражеского государства. Гроссмейстеры провели в заключении три недели, и, как рассказывал Алехин журналистам после возвращения в Россию, обращение было ужасное.
Чуть не погиб в революцию, умер при загадочных обстоятельствах
Потом грянула революция, лишившая Алехина дворянства и состояния. И в 1919-м Алехин чуть не погиб в Одессе, где его арестовали чекисты... Историю вспоминает историк шахмат, гроссмейстер Юрий Авербах.
— Алехин приехал в Одессу якобы играть в турнире, но если учесть, что это был 1919 год, думаю, его единственной мыслью было уехать из Советской России, — рассказывал «СЭ» Авербах. — В гостинице он поселился в номере, в котором до него жил агент английской разведки. То ли по этой причине, то ли по какой-то другой, но Алехина арестовали. Об этом узнал известный одесский шахматный мастер Яков Вильнер, в то время работавший в Трибунале (в сущности, в ЧК). Он позвонил в Харьков Христиану Раковскому, председателю Совнаркома и наркому иностранных дел Украины. Благодаря этому звонку Алехин был спасен. Время было такое: могли ведь и расстрелять только за дворянское происхождение.
Уехать из Советской России в 1921 году Алехину удалось благодаря женитьбе на Анне-Лизе Рюэгг — активистке швейцарской социал-демократической партии. Но и этот брак шахматиста, как и предыдущий, был недолгим...
— Все женщины, с которыми был близок Алехин, были значительно старше его, — вспоминал Юрий Авербах. — Думаю, свою роль тут сыграло то, что мать будущего чемпиона мира лечилась от алкоголизма, часто уезжала за границу, и Александр фактически воспитывался бабушкой — Анной Александровной Прохоровой. Именно она научила его играть в шахматы.
Как гроссмейстер, способный бороться за мировое первенство, Алехин сформировался в России. А во Франции его талант раскрылся во всей мощи и красоте. Под французским флагом он обыграл Капабланку и завоевал титул чемпиона мира, под французским же флагом играл на Всемирных шахматных олимпиадах...
Они в то время назывались Турнирами наций. Алехин был капитаном французской команды, когда в знак протеста против вторжения фашистской Германии в Польшу на Турнире наций 1939 года отказался от игры с немецкими шахматистами.
Он шел добровольцем во французскую армию, чтобы сражаться с фашистами. После оккупации Франции, чтобы обеспечить защиту своей жены от преследования, Алехин был вынужден обратиться за поддержкой к немецкой администрации.
— Да, так писал Алехин, — говорил Юрий Авербах. — Его третья жена Грейс Висхар была еврейкой. Александр боялся, что ее отправят в концентрационный лагерь, поэтому был вынужден выполнять все, что прикажут нацисты.
После войны Александр подвергся жестоким гонениям за сотрудничество с нацистами. Хотя фактически чемпион мира вновь находился в плену. Алехина привлекли к турнирам на территории Третьего рейха — в дальнейшем этот факт биографии создал ему массу проблем. После Второй мировой войны Алехина обвинили в коллаборационизме, пособничестве нацизму и антисемитизме. За цикл статьей в Pariser Zeitung под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Как утверждали биографы Алехина, исходники текстов переписал, значительно исказив их смысл, редактор издания австрийский шахматист Теодор Гербец.
Гибель Александра Алехина окутана мраком. Гроссмейстер умер в португальском Эшториле. По официальной версии — подавившись куском мяса. Однако существует и другое мнение.
— В 1992 году во время матча Фишер — Спасский в Белграде знаменитая югославская шахматистка Милунка Лазаревич познакомила меня с человеком, который знал официанта, обслуживавшего Алехина в ресторане Эшторила, — писал корреспондент «СЭ» Юрий Васильев. — Этот человек рассказал, что перед смертью официант признался, что отравил Алехина. На смертном одре он покаялся священнику.
Юрий Авербах тоже с подозрением относится к официальной версии, в ней много неясного... Многие считают, что Алехина убили.
За день до загадочной смерти гроссмейстера — 23 марта 1946 года — ФИДЕ утвердила проведение матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира Алехиным и советским шахматистом Михаилом Ботвинником.
Самое выдающееся достижение в истории шахмат
В своей книге Юрий Авербах писал, что Алехиным владела лишь одна настоящая и пламенная страсть — завоевание высшего титула в шахматах. Петр Арсеньевич Романовский (известный теоретик, двукратный чемпион СССР. На Всероссийской олимпиаде 1920 года был вторым после Алехина. — Прим. «СЭ») рассказывал, что, по мнению Алехина, следующим после Ласкера чемпионом мира должен был стать Капабланка.
Этим и объяснялся повышенный интерес Алехина к кубинскому гроссмейстеру. В 1913 году, когда Капабланка приезжал в Петербург в качестве сотрудника консульства, и в 1914-м, во время знаменитого Петербургского турнира, Алехин много времени проводил с кубинским шахматистом. Как был уверен Романовский, Александр уже тогда готовил себя к будущему матчу с Капабланкой.
В итоге их чемпионский матч состоялся в 1927 году в Буэнос-Айресе и завершился победой Алехина в 34 партиях.
— Выигрыш Алехиным матча у Капабланки стоит в истории шахмат особняком, — рассказывал в интервью «СЭ» Владимир Крамник. — Кубинский гроссмейстер, думаю, вообще самый гениальный игрок в истории шахмат. Проигрывал он исключительно редко, а Алехин выиграл у него шесть партий. Мне это кажется самым выдающимся достижением в истории шахмат.
— Что для вас значит имя Александр Алехин?
— Когда я занимался в школе Ботвинника — Каспарова, то мне мои педагоги порекомендовали больше смотреть партии Александра Алехина. Я играл несколько академично, и поэтому они решили, что мне будет это полезно, так сказать, для расширения кругозора.
— Помогло?
— Ну, жертвовать фигуры и проводить 17-ходовые комбинации я не стал, но когда изучаешь творчество великого шахматиста, то незаметно что-то аккумулируешь из его подхода и начинаешь играть сильнее. А я тщательно изучил двухтомник Котова «Шахматное наследие Александра Алехина» и знал его творчество очень хорошо.
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