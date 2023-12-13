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Сегодня, 21:20

Артемьев, Карякин и Грищук вступают в борьбу за 15 миллионов. Что ждать от третьего выпуска «Шахматных звезд»

Отдел спорта «СЭ»
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Шахматисты Зарина Шафигуллина и Сергей Карякин
Зарина Шафигуллина и Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Долгожданный топовый турнир по быстрым шахматам и блицу в Москве.

В Москве состоялась церемония открытия международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0». В этот раз он пройдет на территории Большой спортивной арены «Лужники» с 14 по 19 декабря и в третий раз соберет на одной площадке элиту мировых шахмат. В строю по-прежнему сразу три представителя топ-20 рейтинга ФИДЕ (Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук), ставший в октябре новым чемпионом России Владислав Артемьев, две сильнейшие российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно (первая в этом году выиграла Кубок мира, вторая — «Гран-при ФИДЕ»), чемпионы Европы Эрнесто Инаркиев и Евгений Томашевский, а также представитель нового поколения мировых талантов индиец Раунак Садхвани и пятикратный чемпион Испании Франсиско Понс Вальехо.

Три фаворита

Как и в январе 2023 года гроссмейстеры сразятся за внушительный призовой фонд в размере 15 миллионов рублей. Соревнования пройдут по рапиду (14-16 декабря) и блицу (18 и 19 декабря). Организаторы будут суммировать результаты обоих стартов. Например, победителем второго турнира «Шахматных звезд» (прошел в январе 2023-го) стал Карякин, занявший два вторых места. На один балл от обладателя Кубка мира-2015 отстал Александр Грищук (четвертое место в рапиде и первое в блице). Третьим стал Раунак Садхвани (первое и пятое). Столько же баллов набрал Артемьев (два третьих места), но результат в быстрые шахматы всегда оценивается выше, чем блиц.

Шахматист Сергей Карякин
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

В этот раз Карякин ради участия в «Шахматных звездах» отказался от участия в командном турнире ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), который будет проходить в Циндао 17-18 декабря. Там сборная России во главе с Даниилом Дубовым сыграет под российским флагом. «Шахматные звезды» для меня в приоритете. Он проходит внутри нашей страны. А соревнования, которые проводятся в РФ, надо максимально поддерживать, потому что их не так много. Если бы турнир ШОС проходил в любые другие свободные для меня сроки, то я, конечно, с удовольствием принял бы в нем участие», — объяснил Карякин свой выбор.

 
Сергей Карякин. На волне «Шахматных звезд». Кто в этот раз выиграет турнир с участием Карякина, Раджабова и Грищука?

В «Шахматных звездах 3.0» Карякин ставит цель вновь одержать победу. Его основными конкурентами, судя по всему, вновь станут Грищук и Артемьев. Первый в последнее время хоть и показывает не самые выдающиеся результаты в классику, но по-прежнему силен в быстром контроле. Например, в сентябре трехкратный чемпион мира по блицу выиграл мощный турнир Tata Steel Chess в Индии. В Калькутте Александр финишировал четвертым в рапиде, уступив «бронзу» по дополнительным показателям (победу с отрывом одержал Максим Вашье-Лаграв), а в блице занял чистое первое место, потерпев лишь одно поражение за восемнадцать туров. На очко от Грищука отстали «молодые таланты» Нодирбек Абдусатторов и Рамешбабу Прагнанадха, еще на пол-очка — Эрджун Эригайси.

Артемьев набрал фантастическую форму во второй половине года. На суперфинале чемпионата России в Царском Селе 25-летний гроссмейстер одержал шесть побед в десяти партиях, выиграв турнир за два тура до конца. Увы, но развить успех на «Большой швейцарке» не получилось. Влад здорово начал на острове Мэн, но в последних турах заметно сдал. В итоге побороться за выход в турнир претендентов-2024 не получилось, но концовка года может скрасить эту неудачу. Артемьев очень силен в быстром контроле, поэтому может рассчитывать на победу как на «Шахматных звездах», так и на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде (в прошлом году смог обыграть Магнуса Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам).

Шахматист Теймур Раджабов
Теймур Раджабов.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

С полной выкладкой

Также стоит выделить полуфиналиста чемпионата мира-2004, обладателя Кубка мира-2019 Теймура Раджабова и Раунака Садхвани, выигравшего турнир по рапиду во второй версии «Шахматных звезд».

«В плане организации это один из лучших турниров, в котором я принимал участие, — рассказал «СЭ» Садхвани. — Все четко и продумано в плане логистики, красивый игровой зал, много зрителей. Плюс каждый раз собирается очень сильный состав. Да, нет Владимира Крамника, с которым я очень хотел сыграть и у меня это получилось в Москве, но зато вновь есть Грищук, Карякин, Раджабов, Артемьев... Конкуренция будет высокая. Этот турнир поможет подготовиться к приближающемуся чемпионату мира по быстрым шахматам и блицу».

 
Сергей Карякин. Карякин вырвал победу на «Шахматных звездах»-2023. Фантастическая развязка в Москве

Единственный новый игрок «Шахматных звезд» Евгений Томашевский высказал другую точку зрения.

— Мне приятно быть новичком в таком замечательном турнире, — подчеркнул «СЭ» двукратный чемпион России. — Отличная атмосфера на церемонии открытия настраивает на позитивный лад. Все-таки это не только шахматное событие, но и встреча друзей. Однако это не будет мешать соперничеству, уверен, что нас ждет много ярких партий. Думаю, вольюсь с удовольствием. Хорошая разминка перед ЧМ по быстрым шахматам? Я поеду в Самарканд, но не думаю, что такой хороший турнир стоит рассматривать как разминку. Конечно, ЧМ — это больше спортивная история. Тут побольше акцент на общения, но тем не менее все будут играть с полной выкладкой. Фаворит? Выделю Артемьева. Влад в последнее время выигрывает все турниры, в которых принимает участие, кроме Grand Swiss. В быстрые шахматы он очень силен. Ну и, конечно, когда в турнире участвуют Грищук, Карякин и Раджабов, мы не можем не причислять их к фаворитам.

Комментатором турнира выступит гроссмейстер Сергей Шипов. Параллельно с титулованными гроссмейстерами на той же площадке сойдутся 120 самых талантливых шахматистов страны в четырех возрастных группах с 9 до 15 лет. Детские турниры прокомментирует Мария Фоминых.

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
ФИДЕ
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