Ниманн назвал друга Карлсена алкоголиком и вывел Гири на турнир претендентов

Новая порция жести от американского гроссмейстера.

Ханс Ниманн продолжает эпатировать при любом удобном случае. В заключительном туре London Chess Classic-2023 американский гроссмейстер обыграл Гукеша Доммараджу, практически лишив индийского вундеркинда шансов отобраться на турнир претендентов-2024. Вероятно, теперь путевку FIDE Circuit (лучший игрок по итогам года) получит представитель Нидерландов Аниш Гири. После победы Ниманн в своих соцсетях опубликовал скриншот своего сообщения, адресованного Гири: «Я позаботился о Гукеше ради тебя, приятель». Также Ханс высмеял норвежского гроссмейстера и близкого друга Магнуса Карлсена Арьяна Тари. Ниманн заявил, что тот имеет проблемы с алкоголем.

Высокомерный человек

История конфликта Ниманна и Тари началась после комментария Карлсена. Норвежец, обыграв Амина Табатабаи, с которым Ханс давно сотрудничает, заявил, что иранец, возможно, играл бы лучше, если бы один человек не оказывал на него большого влияния.

Американец тут же ответил 16-му чемпиону мира, одолев Тари в онлайн-партии: «Я думаю, что Арьяну нужно, чтобы рядом с ним был кто-то, кто имел бы большое влияние, — сказал на своем стриме Ниманн. — Иначе он никогда не поднимет свой уровень. Возможно, ему стоит поискать новых партнеров для тренировок и употреблять поменьше алкоголя».

Когда Тари вновь проиграл Хансу онлайн, то Ниманн снова напомнил про спиртное: «Ха-ха, должно быть, он сильно пьян. Заканчивай с этим, приятель. Дать ему какой-то совет? Нет. Я общаюсь только с серьезными шахматистами».

Отвечая на вопрос NRK, есть ли у второго шахматиста Норвегии проблемы с алкоголем, Арьян заявил, что это выдумки Ниманна.

«Его заявления не имеют никаких оснований, — подчеркнул Тари. — Раньше мы были друзьями, поэтому проводили время вместе. Но после истории в Сент-Луисе мы перестали общаться (в 2022 году Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в США, проиграв Ниманну, а позже заявил, что подозревает американца в читерстве. — Прим. «СЭ»). Ханс невероятно высокомерный человек, в этом нет никаких сомнений. В каком-то смысле у него сложилось представление о мире, согласно которому он лучше других. Считает себя идеальным, а всех вокруг ограниченными. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление о нем».

Ханс Ниманн. Фото FIDE

Ханс только начал

Отметим, что Арьян также фигурировал в 100-миллионном иске Ниманна против Карлсена и Chess.com. На суде Ханс заявил, что во время турнира в Австрии Тари кричал со зрительского места: «Ханс, ты обманщик». По словам американца, это случилось прямо во время партии.

«Безусловно, я был недоволен, когда меня втянули в эту игру, — сказал Арьян NRK. — Меня удивило, что я фигурировал в этом иске, но сейчас это просто кажется смешным. Считаю ли я Ниманна читером? Что касается онлайн-шахмат, то это факт. Он сам в этом признался (заявил, что пользовался подсказками в 12 и 16 лет в непризовых турнирах). Большой вопрос заключался в том, обманывал ли Ниманн в «живых» турнирах? Это еще не доказано, хотя многие его партии выглядят сомнительными. Думаю, доказать это невозможно, если его не поймают с поличным».

Напомним, что в конце ноября на турнире в Загребе 20-летний уроженец Калифорнии набрал 8 очков из 9, опередив ближайшего преследователя на три балла. В том числе Ниманн обыграл Василия Иванчука, Антона Коробова и Александра Мотылева. Уровень игры Ханса в этих партиях соответствовал рейтингу 2946. Это четвертый результат в истории после Фабиано Каруаны (3098), Магнуса Карлсена (3002) и Анатолия Карпова (2985). Перечисленные титулованные гроссмейстеры показывали свои перформансы в супертурнирах, где состав участников был гораздо сильнее, чем в столице Хорватии, тем не менее достижение Ниманна заслуживает внимания. Особенно на фоне необычных заявлений организаторов турнира и его оппонентов.

«Результаты Ниманна невероятны. У нас нет точных доказательств того, что он жульничал, но есть некоторые признаки этого. Пока мы не знаем, захочет ли кто-нибудь сообщить об этом», — заявил секретарь Хорватской шахматной федерации Крешимир Подравец.

Ханс никак не отреагировал на эти обвинения. Адвокат шахматиста Терренс Овед рассказал Forbes, что это неадекватная реакция на блестящую игру Ниманна.

«Несмотря на неопровержимые доказательства таланта Ханса, всегда найдутся ненавистники, — заявил господин Овед. — Наш совет прост: Ниманну надо привыкнуть к этому. Ханс только начал. Его ждет большое будущее».

Сам Ниманн много раз заявлял, что его цель — стать чемпионом мира. Однако на турнир претендентов-2024 американец отобраться не смог. Он не заявился на Кубок мира-2023, а на «Большой швейцарке» — 2023 финишировал только на 29-м месте.