Исполнительный директор ФШР считает, что много ничьих — это антиреклама шахмат.

В понедельник — первый выходной в матче на первенство мира по шахматам в Дубае. Пока Магнус Карлсен и Ян Непомнящий разыграли три ничьих, но это были абсолютно разные партии. Одно дело — разведка боем в первой, другое — «качельная» вторая партия, в которой игра шла на три исхода.

Третья встреча после искрометной второй не должна была длиться долго — это стало понятно вскоре после начала.

На 41-м ходу после трех часов стороны согласились на ничью после размена почти всех фигур, кроме белопольных слонов. Для Карлсена это 17-я ничья подряд в матчах за звание чемпиона мира.

Оба гроссмейстера играли ниже своих пиковых возможностей

Своими впечатлениями от старта матча с «СЭ» поделился исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

— Какие у вас мысли по поводу начала матча?

— Ощущения такие, что оба соперника пока не показывают своей лучшей игры и примерно выступают на одном уровне. Приличное разочарование вызвала третья партия. Мне показалось, что Ян получил комфортную позицию по дебюту, но Магнус аккуратной игрой постепенно ее нейтрализовал. Пока обходится без грубых ошибок. Если такая тенденция сохранится, то можно будет четко сказать, что матч будет равным. Какими были и два предыдущих, когда Карлсену противостояли Сергей Карякин и Фабиано Каруана.

Россиянин не разочаровал в том смысле, что не получил пробоину в начале. С другой стороны, есть куда расти. С точки зрения качества игры оба гроссмейстера играли гораздо ниже своих пиковых возможностей.

— Значит пока чемпион и претендент осваиваются?

— Можно и так сказать. Для любителей шахмат хорошо, что количество партий увеличилось с 12 до 14. Из-за этого ни сразу начинается столкновение. Так часто происходило в матчах на первенство мира, особенно когда он состоял из 24 партий. Проходило какое-то время, прежде чем соперники вступали в серьезную борьбу. В данном случае мы видим, что разведка боем прошла успешно.

Большое количество ничьих — это неправильно

— Непомнящий два раза подряд начал игру ходом королевской пешки. Это удивило?

— Нисколько. У Яна есть любимый дебют, почему не сыграть его. Карлсен тоже применил ожидаемый дебют с хода ферзевой пешки. В матчах на первенство мира, как правило, у гроссмейстеров всегда есть продуманная логика и стратегия. В том числе дебютная. Те дебюты, которые можно применить на небольших турнирах, в матче на первенство мира, как правило не играют. Степень риска очень высока. Вряд ли мы увидим какие-то дебютные откровения. Я бы удивился, если бы Ян сыграл, например, защиту Грюнфельда. Это было бы интересно.

— Допускаете что все партии в классику завершатся вничью? Или это не в характере Яна: сидеть и терпеть?

— Это будет крайне удивительно. Конечно, исключать такую возможность нельзя. Такое все-таки было в предыдущем матче. Вообще в матчах на первенство мира мало результативных партий. Это факт. Рассчитывать, что их будет много — нельзя. Думаю, что будет больше двух результативных партий. Минимум — две. С этого прогноза пока ничего не сбивает. Оба хотят играть на победу, но ничейные тенденции на таком высоком уровне — очень сильны.

After the 3rd consecutive game of the #CarlsenNepo FIDE World Chess Championship Match ended in a draw yesterday, players today have the resting day.

The match continues tomorrow from 13:30 CEST. Recap of the first 3 games can be found here: https://t.co/0y2JMy2zEl

?@FIDE_chess pic.twitter.com/BwYqmUsBWH — European Chess Union (@ECUonline) November 29, 2021

Плюс сейчас у гроссмейстеров меньше выходных (играют три дня подряд, затем день отдыха). Это снижает вероятность большого количества ничьих. Как ни крути — большое количество ничьих — это неправильно. Антиреклама шахмат, с моей точки зрения. Все хотят видеть как можно больше результативных партий. Это касается всех видов спорта. Любители футбола тоже не любят, когда матч заканчивается со счетом 0:0. В этом смысле мы не уникальны.

В России ажиотаж будет зависеть от того, как будет играть Ян

— Что еще бросилось в глаза? Многие отмечают, что Магнус и Ян в отличной физической форме...

— Говорить об этом не совсем честно. Магнус всегда в отличной физической форме. Я не могу вспоминать ситуации, когда к нему были вопросы. А вот Ян, действительно, в отличной форме. Это радует. Плюс трудно об этом судить, учитывая, что пока все партии были достаточно короткие.

— Как оцениваете ажиотаж вокруг матча? Он ощущается в Дубае?

— Да, зрительский ажиотаж в Дубае колоссальный. Очень много наших соотечественников, которые исторически любят эту страну. Приобретаются даже самые дорогие билеты. В России ажиотаж будет зависеть от того, как будет играть Ян. Думаю, что он будет только нарастать. У меня такое ощущение.